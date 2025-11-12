CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe En iyisi Tedesco

En iyisi Tedesco

Fenerbahçe’nin başında çıktığı 9 Süper Lig maçında, 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan toplayan Tedesco, 2.33 ortalama yakalayarak, son 10 yıldaki yabancı teknik adamlar arasında en iyisi oldu

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
En iyisi Tedesco

Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından koltuğa oturan Domencio Tedesco, ilk zamanlarında eleştirilse de son dönemde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla takdir kazandı. Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 9 Süper Lig maçına çıkan İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmaların 6'sını kazanırken, 3'ünde berabere kaldı ve mağlubiyet yüzü görmedi. Takımına 21 puan kazandıran Tedesco, 2.33'lük de puan ortalaması yakaladı.

Tedesco, bu performansıyla Fenerbahçe'yi son 10 yılda çalıştıran yabancı teknik adamlar arasında en iyi ortalamayı tutturan antrenör oldu. Geçen sezon Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho ise sarı-lacivertli takımla çıktığı ilk 9 Süper Lig maçında 2.22'lik puan ortalaması yakalamıştı. Son 10 sezonda en düşük ortalama ise Cocu'ya ait. Hollandalı, ilk 9 Süper Lig mücadelesinde 1.00 puanlık ortalama tutturmuştu.

