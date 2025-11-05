Fenerbahçe'de Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! Edson Alvarez yerine gelecekmiş

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı 3-2 yenerken maça siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart damgasını vurmuştu. Milli yıldızın kaleye çok uzak bir mesafede, Edson Alvarez'e yaptığı faul hâlâ konuşulurken Sabah Spor iki oyuncuyla ilgili önemli bir transfer detayına ulaştı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Orkun Kökçü konusunda girişim yapabileceklerini söylerken, Portekizli hocanın vetosuyla karşılaşmış. Milli oyuncunun yerine Edson Alvarez'i işaret eden tecrübeli çalıştırıcının, "Orkun'u istemiyorum, Alvarez'e bakın. Fizik kalite ve savunma becerisi olarak benim işime daha çok yarar" dediği öğrenildi.