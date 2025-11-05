CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! Edson Alvarez yerine gelecekmiş

Fenerbahçe'de Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! Edson Alvarez yerine gelecekmiş

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından ortaya çıkan gerçek gündem oldu. Eski başkan Ali Koç'un talimatı ile sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Orkun Kökçü'yü gündemine aldığı fakat Fenerbahçe'de eski teknik direktör Jose Mourinho'nun Edson Alvarez'i istemesi üzerine Orkun'dan vazgeçildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! Edson Alvarez yerine gelecekmiş

Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı 3-2 yenerken maça siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart damgasını vurmuştu. Milli yıldızın kaleye çok uzak bir mesafede, Edson Alvarez'e yaptığı faul hâlâ konuşulurken Sabah Spor iki oyuncuyla ilgili önemli bir transfer detayına ulaştı.

Fenerbahçe'de Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! Edson Alvarez yerine gelecekmiş

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Orkun Kökçü konusunda girişim yapabileceklerini söylerken, Portekizli hocanın vetosuyla karşılaşmış. Milli oyuncunun yerine Edson Alvarez'i işaret eden tecrübeli çalıştırıcının, "Orkun'u istemiyorum, Alvarez'e bakın. Fizik kalite ve savunma becerisi olarak benim işime daha çok yarar" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! Edson Alvarez yerine gelecekmiş

Bu iki isim derbide Fenerbahçe'nin galibiyetinde belirleyici isim oldu. Alvarez, orta alandaki performansıyla ön plana çıktı. İsmail Yüksek ile uyumlu bir ikili oluşturan Meksikalı oyuncu, hem topsuz alandaki presi hem de oyun kurulumundaki istikrarıyla sarılacivertlilere dinamizm kattı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Orkun Kökçü gerçeği ortaya çıktı! Edson Alvarez yerine gelecekmiş

DERBİ KARNESİ

Mücadele boyunca 122 kez topla buluşan Alvarez, bu alanda takımının en yüksek rakamına ulaştı. 101 pas deneyen başarılı orta saha, bunların %89,1'inde isabet sağladı. Rakip kaleye biri isabetli olmak üzere 3 şut gönderen Meksikalı yıldız, hücumda da oyuna katkı verdi. Girdiği 18 ikili mücadelenin 11'ini kazanan oyuncu, bir top uzaklaştırma ve bir de kritik pas arasına müdahale ederek savunmaya destek oldu.

REKLAM - Kuruluş Orhan
G.Saray'da Ajax planı hazır!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Farklı bir G.Saray var Buruk: Farklı bir G.Saray var 01:33
10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 01:33
Anfield'da kazanan L'pool! Anfield'da kazanan L'pool! 01:33
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 01:33
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 01:33
Adalı: Her şey kurgulanmıştı Adalı: Her şey kurgulanmıştı 01:33
Daha Eski
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:33
Heitinga: Gol atabilmemiz için... Heitinga: Gol atabilmemiz için... 01:32
Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! 01:32
Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! 01:32
At. Madrid sahasında galip! At. Madrid sahasında galip! 01:32
Juve, Sporting ile yenişemedi! Juve, Sporting ile yenişemedi! 01:32