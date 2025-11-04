HaberlerFenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Endrick'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! O kulüple anlaşmaya yakın
TRANSFER HABERLERİ | Endrick'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! O kulüple anlaşmaya yakın
Bu sezon Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan ve ara transferde oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Endrick için Fenerbahçe iddiaları da gündeme gelmişti. Son olarak İtalyan gazeteci, Brezilyalı futbolcunun o kulüp ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Bu sezon Real Madrid'de sadece 1 maçta süre bulabilen ve ara transferde kiralık olarak İspanyol ekibinden ayrılabileceği iddiaları gündeme gelen Endrick hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Brezilyalı futbolcunun süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği konuşulmuş ve ismi bu süreçte Fenerbahçe ile de anılmıştı. Endrick hakkında son olarak sarı-lacivertli ekibe olumsuz bir haber geldi.
ENDRICK OL LYON'A ÇOK YAKIN
Endrick için ocak ayında satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin hiçbir zaman mümkün olmadığı ve tek olasılığın oyuncunun da istediği şekilde doğrudan kiralık anlaşma olduğu belirtildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.