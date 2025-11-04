TRANSFER HABERLERİ | Endrick'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! O kulüple anlaşmaya yakın

Bu sezon Real Madrid'de sadece 1 maçta süre bulabilen ve ara transferde kiralık olarak İspanyol ekibinden ayrılabileceği iddiaları gündeme gelen Endrick hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Brezilyalı futbolcunun süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği konuşulmuş ve ismi bu süreçte Fenerbahçe ile de anılmıştı. Endrick hakkında son olarak sarı-lacivertli ekibe olumsuz bir haber geldi.