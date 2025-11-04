CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERLERİ | Endrick'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! O kulüple anlaşmaya yakın

TRANSFER HABERLERİ | Endrick'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! O kulüple anlaşmaya yakın

Bu sezon Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan ve ara transferde oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Endrick için Fenerbahçe iddiaları da gündeme gelmişti. Son olarak İtalyan gazeteci, Brezilyalı futbolcunun o kulüp ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 10:16
TRANSFER HABERLERİ | Endrick'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! O kulüple anlaşmaya yakın

Bu sezon Real Madrid'de sadece 1 maçta süre bulabilen ve ara transferde kiralık olarak İspanyol ekibinden ayrılabileceği iddiaları gündeme gelen Endrick hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Endrick'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! O kulüple anlaşmaya yakın

Brezilyalı futbolcunun süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği konuşulmuş ve ismi bu süreçte Fenerbahçe ile de anılmıştı. Endrick hakkında son olarak sarı-lacivertli ekibe olumsuz bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Endrick'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! O kulüple anlaşmaya yakın

ENDRICK OL LYON'A ÇOK YAKIN

Endrick için ocak ayında satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin hiçbir zaman mümkün olmadığı ve tek olasılığın oyuncunun da istediği şekilde doğrudan kiralık anlaşma olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Endrick'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! O kulüple anlaşmaya yakın

Fabrizio Romano haberinde, 19 yaşındaki futbolcu ile ileri düzey görüşmeler yapan tek kulübün Olympique Lyon olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Endrick'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! O kulüple anlaşmaya yakın

İtalyan gazeteci haberinin sonunda Endrick'in de Lyon'a gitmek istediğini ve anlaşmanın ilerleme aşamasında olduğunu vurguladı.

