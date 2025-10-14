Milliler göz doldurdu

Fenerbahçe'den birçok oyuncu, milli arada ülkelerinin milli takımlarına gitti. Özellikle A Milli Takımımıza davet edilen Oğuz Aydın, Bulgaristan karşısındaki oyununu bir asistle süslerken, Kerem Aktürkoğlu da performansıyla beğeni topladı. Önceki gün kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci de Bulgaristan karşısında milli takımımızın altıncı golünü attı. Mali milli takımına seçilen Dorgeles Nene ise Madagaskar karşısında ülkesinin ikinci golünü kaydetti. Milli takımlara giden isimler içinde ise en iyi performansı sergileyen isim Sebastian Szymanski oldu. Yıldız isim, Polonya'nın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede ilk golünü attı, ikinci golün de asistini yaptı. Karşılaşmanın en yüksek ratingini de elde eden Szymanski, attığı gol ve yaptığı asistinin yanı sıra; 2 kilit pas attı, 4 defa başarılı top sürdü. Girdiği 12 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. 5 kez top çaldı ve 4 orta girişiminin ikisinde isabet sağladı.