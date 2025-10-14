CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Milliler göz doldurdu

Milliler göz doldurdu

Fenerbahçe’den ülkelerinin milli takımlarına giden Sebasitan Szymanski, Dorgeles Nene ve Oğuz Aydın, sergiledikleri performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milliler göz doldurdu

Fenerbahçe'den birçok oyuncu, milli arada ülkelerinin milli takımlarına gitti. Özellikle A Milli Takımımıza davet edilen Oğuz Aydın, Bulgaristan karşısındaki oyununu bir asistle süslerken, Kerem Aktürkoğlu da performansıyla beğeni topladı. Önceki gün kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci de Bulgaristan karşısında milli takımımızın altıncı golünü attı. Mali milli takımına seçilen Dorgeles Nene ise Madagaskar karşısında ülkesinin ikinci golünü kaydetti. Milli takımlara giden isimler içinde ise en iyi performansı sergileyen isim Sebastian Szymanski oldu. Yıldız isim, Polonya'nın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede ilk golünü attı, ikinci golün de asistini yaptı. Karşılaşmanın en yüksek ratingini de elde eden Szymanski, attığı gol ve yaptığı asistinin yanı sıra; 2 kilit pas attı, 4 defa başarılı top sürdü. Girdiği 12 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. 5 kez top çaldı ve 4 orta girişiminin ikisinde isabet sağladı.

F.Bahçe'den Benzema sürprizi!
Aslan'dan 10 numara bombası!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
G.Saray rotasını orta sahaya çevirdi! Osimhen'den bilgi aldı
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... 00:05
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Daha Eski
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05
Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz 00:05
Buruk'tan Singo açıklaması! Buruk'tan Singo açıklaması! 00:05