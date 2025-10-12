CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yönetiminden prim hamlesi! İşte hedefteki 3 maç

Fenerbahçe yönetiminden prim hamlesi! İşte hedefteki 3 maç

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim kesenin ağzını açtı. Zorlu maç trafiğine girmeye hazırlanan sarı lacivertliler hedefteki 3 maç için prim belirledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 10:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe yönetiminden prim hamlesi! İşte hedefteki 3 maç

Milli aradan güçlü dönmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye yeni yönetimden destek artarak devam edecek.

Fenerbahçe yönetiminden prim hamlesi! İşte hedefteki 3 maç

Samandıra'ya kamp kuran Sadettin Saran yönetimi, takımı bir an olsun bile yalnız bırakmazken, bu kötü dönemi atlatmaları için büyük bir destek sağlıyor. Yönetim, Beşiktaş'la Dolmabahçe'deki derbi öncesinde oynanacak olan kritik 3 karşılaşmaya büyük bir önem veriyor.

Fenerbahçe yönetiminden prim hamlesi! İşte hedefteki 3 maç

Süper Lig'de 19 Ekim'de Kadıköy'de K.Gümrük'le başlayacak olan periyotta, ardından Avrupa Ligi'nde 23 Ekim'de yine Kadıköy'de Alman ekibi Stuttgart'la ve sonrasında 27 Ekim'de ligde Gaziantep FK'yle sonlanacak maraton için sarı-lacivertli yönetim özel bir prim paketi belirledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? 10:19
Danimarka-Yunanistan maçı detayları! Danimarka-Yunanistan maçı detayları! 09:50
İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! 09:48
"Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!" "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!" 09:33
İskoçya-Belarus maçı ne zaman? İskoçya-Belarus maçı ne zaman? 09:28
"Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" "Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" 08:35
Daha Eski
Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar 08:26
Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! 01:12
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 01:11
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 01:11
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 01:11
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon 01:11