Nasıl gol atayım?

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen Fenerbahçe'de bireysel oyuncu performansları beklentilerin çok altında kaldı. Özellikle takımın gol ayağı olan ve 90 dakika sahada yer alan Youessef En-Nesyri bırakın gol pozisyonuna girmeyi rakip kaleye şut dahi atamadı. Maç boyunca da sadece 8 kez pas yapabilen Faslı yıldız, bu performansıyla da büyük eleştiri aldı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından ise teknik direktör Domenico Tedesco'ya dert yandı. Neysri, soyunma odasında; "Hocam, ceza sahasında topla buluşamazsam nasıl gol atacağım? Pas gelmeyince yeterince etkili olamıyorum. İstediğim pasları alamıyorum" diyerek isyan etti. Tedesco, Nesyri'nin ceza sahasında daha fazla topla buluşmasını sağlayacak bir hücum sistemi oluşturmaya başladı.