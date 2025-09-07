CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Görevden kaçınmam

Görevden kaçınmam

Hocalık kariyerine devam edeceğini belirten Aykut Kocaman F.Bahçe’den gelecek hiçbir görevden kaçmayacağını söyledi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Fenerbahçe'de daha önce futbolculuk ve teknik adamlık yapan, büyük başarılara imzasını atan Aykut Kocaman, yaşanan belirsizlik üzerine açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini belirten Aykut Kocaman, görevden asla kaçmayacağını ifade ederek dün şu açıklamalarda bulundu: "Son dönemde tartışılan başlıklar nedeniyle vurgulamam gerekir ki ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerime ara vermiş olma hali bir bırakma kararını beraberinde getirmemektedir.

SADETTİN SARAN'A TEŞEKKÜR

Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, fayda sağlayacağıma kanaat getirdiğim ve mesleğimle ilgili olan hiçbir görevden kaçınma şansım da bulunmamaktadır. Fenerbahçe camiası, sorunlar yumağını yok edecek kudrete ve geçmiştekine benzer manipülatif lakırdıları bitirecek dirayete sahiptir. Son olarak; Sadettin Bey'in değerli açıklamaları ve çok kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim."

