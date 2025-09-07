Görevden kaçınmam

Fenerbahçe'de daha önce futbolculuk ve teknik adamlık yapan, büyük başarılara imzasını atan Aykut Kocaman, yaşanan belirsizlik üzerine açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini belirten Aykut Kocaman, görevden asla kaçmayacağını ifade ederek dün şu açıklamalarda bulundu: "Son dönemde tartışılan başlıklar nedeniyle vurgulamam gerekir ki ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerime ara vermiş olma hali bir bırakma kararını beraberinde getirmemektedir.

SADETTİN SARAN'A TEŞEKKÜR

Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, fayda sağlayacağıma kanaat getirdiğim ve mesleğimle ilgili olan hiçbir görevden kaçınma şansım da bulunmamaktadır. Fenerbahçe camiası, sorunlar yumağını yok edecek kudrete ve geçmiştekine benzer manipülatif lakırdıları bitirecek dirayete sahiptir. Son olarak; Sadettin Bey'in değerli açıklamaları ve çok kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim."