CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Taraftarlar yalnız bırakmadı

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Lizbon'da Fenerbahçe'yi taraftarlarımız yalnız bırakmadı. Hem Luz Stadı'nda hem de stat çevresinde destek verdiler. Takımın kamp yaptığı otelin önüne de giden Fenerbahçe taraftarları sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Ali Koç da taraftarlara teşekkür etti. Ancak gelen yenilgi sonrasında taraftarlar Ali Koç'a istifa tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taraftarlar yalnız bırakmadı
Lizbon'da Fenerbahçe'yi taraftarlarımız yalnız bırakmadı. Hem Luz Stadı'nda hem de stat çevresinde destek verdiler. Takımın kamp yaptığı otelin önüne de giden Fenerbahçe taraftarları sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Ali Koç da taraftarlara teşekkür etti. Ancak gelen yenilgi sonrasında taraftarlar Ali Koç'a istifa tezahüratı yaptı.
F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
Wilfried Singo İstanbul'da!
DİĞER
İzmir’in çilesi bitmiyor! Su yok, yol yok ama kahkaha yogası var!
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Lage'dan flaş Kerem açıklaması!
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:47
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:46
Wilfried Singo İstanbul'da! Wilfried Singo İstanbul'da! 01:42
Lage'dan flaş Kerem açıklaması! Lage'dan flaş Kerem açıklaması! 01:41
Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz 01:41
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:41
Daha Eski
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! 01:41
F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! 01:41
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! 01:41
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 01:41
Kerem gol attı ama sevinmedi! Kerem gol attı ama sevinmedi! 01:41
Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! 01:41