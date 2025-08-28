Taraftarlar yalnız bırakmadı

Lizbon'da Fenerbahçe'yi taraftarlarımız yalnız bırakmadı. Hem Luz Stadı'nda hem de stat çevresinde destek verdiler. Takımın kamp yaptığı otelin önüne de giden Fenerbahçe taraftarları sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Ali Koç da taraftarlara teşekkür etti. Ancak gelen yenilgi sonrasında taraftarlar Ali Koç'a istifa tezahüratı yaptı.
