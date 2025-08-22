TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Güney Amerikalı daha!

Fenerbahçe son olarak Edson Alvarez transferini resmen duyurdu. Kanarya'nın bu transferin ardından bir başka ismi daha gündemine aldığı öğrenildi.
Kanat transferi için genç bir oyuncuya yönelmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim, bonservisi Brighton'da bulunan Jeremy Sarmiento.
Bolavip'nin haberine göre, Brighton'ın planlarında yer almayan Ekvadorlu oyuncu, Fenerbahçe'nin radarında bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kiralık formülü üzerinde durabileceği aktarıldı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.