TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Güney Amerikalı daha!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Geçtiğimiz sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren ve 39 maçta 5 gollük performans sergileyen oyuncu için tek talip Fenerbahçe değil. Serie A ekiplerinden Bologna da oyuncuyu radarına aldı.