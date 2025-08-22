CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Güney Amerikalı daha!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Güney Amerikalı daha!

Son olarak Edson Alvarez transferini duyuran Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın Ekvadorlu o futbolcu ile de yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 14:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Güney Amerikalı daha!

Fenerbahçe son olarak Edson Alvarez transferini resmen duyurdu. Kanarya'nın bu transferin ardından bir başka ismi daha gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Güney Amerikalı daha!

Kanat transferi için genç bir oyuncuya yönelmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim, bonservisi Brighton'da bulunan Jeremy Sarmiento.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Güney Amerikalı daha!

Bolavip'nin haberine göre, Brighton'ın planlarında yer almayan Ekvadorlu oyuncu, Fenerbahçe'nin radarında bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kiralık formülü üzerinde durabileceği aktarıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Güney Amerikalı daha!

Geçtiğimiz sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren ve 39 maçta 5 gollük performans sergileyen oyuncu için tek talip Fenerbahçe değil. Serie A ekiplerinden Bologna da oyuncuyu radarına aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Güney Amerikalı daha!

İŞTE O HABER

Reklam
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
DİĞER
Lausanne – Beşiktaş maçı sonrası flaş açıklama! “Umutsuzluk çukuruna düşebilir”
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Alvarez bitti, sıra onda!
F.Bahçe transferi resmen duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye bir Güney Amerikalı daha! F.Bahçe'ye bir Güney Amerikalı daha! 14:27
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 14:02
Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda? 13:16
F.Bahçe'den Antony için çılgın teklif! F.Bahçe'den Antony için çılgın teklif! 12:51
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 12:27
Kerem için flaş gelişme! Transferi iptal mi oldu? Kerem için flaş gelişme! Transferi iptal mi oldu? 12:10
Daha Eski
PSG - Angers maçı hangi kanalda? PSG - Angers maçı hangi kanalda? 12:00
Real Betis - Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? Real Betis - Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? 11:46
Beşiktaş'a Rıdvan müjdesi! Beşiktaş'a Rıdvan müjdesi! 11:42
Özbek'ten flaş Muslera açıklaması! Özbek'ten flaş Muslera açıklaması! 11:34
West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda? West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda? 11:23
Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması! Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması! 11:18