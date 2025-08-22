CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Bruno Lage’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: O burada çok mutlu!

Bruno Lage’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: O burada çok mutlu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'ye transferi uzun süredir gündemde olan Kerem Aktürkoğlu hakkında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Portekiz ekibinin hocası, basın toplantısında gelen sorulara yanıt verdi. İşte Lage'ın o açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 18:12
Bruno Lage’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: O burada çok mutlu!

Basın toplantısında sorulara yanıt veren Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen sorulara cevap verdi.

Bruno Lage’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: O burada çok mutlu!

"Kerem burada çok mutlu!" sözleriyle açıklamasına başlayan Lage, "Kerem Benfica'da kafa, beden ve ruhuyla burada. Eğer böyle olmasaydı, sezon başında sergilediği performansı ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçı göremezdik."

Bruno Lage’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: O burada çok mutlu!

"Bir teklif var ve karar başkanın elinde. Benim hissettiğim oyuncunun kafa, beden ve ruhuyla Benfica'da olduğu ve maçları kazanmaya yardımcı olmak istediği."

Bruno Lage’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: O burada çok mutlu!

"Kerem Aktürkoğlu'nun Tondela karşısında oynama ihtimali var. Ya o ya da başka biri. Şartlar uygun olduğu sürece, herhangi bir maç için tercih edilebilirler."

