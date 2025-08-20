TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Edson Alvarez bekleyişi! Anlaşma sağlandı ancak...

Dorgeles Nene transferini açıklayan Fenerbahçe'de gözler ota sahaya çevrildi. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim Meksikalı yıldız futbolcunun kulübüyle anlaşma sağladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
6 numara transferi için West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i gündemine alan Fenerbahçe, 27 yaşındaki Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında anlaştı.
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuya da yıllık 4,5 milyon euro maaş önerdiği belirtildi.
