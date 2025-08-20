CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Edson Alvarez bekleyişi! Anlaşma sağlandı ancak...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Edson Alvarez bekleyişi! Anlaşma sağlandı ancak...

Dorgeles Nene transferini açıklayan Fenerbahçe'de gözler ota sahaya çevrildi. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim Meksikalı yıldız futbolcunun kulübüyle anlaşma sağladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Edson Alvarez bekleyişi! Anlaşma sağlandı

Dorgeles Nene transferini açıklayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Edson Alvarez bekleyişi! Anlaşma sağlandı

6 numara transferi için West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i gündemine alan Fenerbahçe, 27 yaşındaki Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Edson Alvarez bekleyişi! Anlaşma sağlandı

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuya da yıllık 4,5 milyon euro maaş önerdiği belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Edson Alvarez bekleyişi! Anlaşma sağlandı

Sarı-Lacivertliler, Inter, Porto ve Borussia Dortmund'dan da teklif alan ve kafası karışan oyuncunun transfer için kararını vermesini bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Edson Alvarez bekleyişi! Anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 30 maçta görev alan Alveriz'in 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Edson Alvarez bekleyişi! Anlaşma sağlandı

117 MAÇTA 40 SARI KART

Fenerbahçe'nin gündemindeki Edson Alvarez son 3 sezonda çıktığı 117 resmi maçta 40 sarı kart gördü. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu 7 sarı kartla tamamladı.

G.Saray'dan orta saha hamlesi!
Akanji transferinde kritik gelişme!
DİĞER
Manchester City’den Galatasaray’a müjde! Ederson'dan önce o transfer bitiyor
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu!
Derrick Köhn'ün transferi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi 00:48
Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! 00:19
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! 00:19
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı 00:19
Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! 00:19
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 00:19
Daha Eski
Costa transferinde flaş gelişme! Costa transferinde flaş gelişme! 00:19
G.Saray'a Cuesta piyangosu! G.Saray'a Cuesta piyangosu! 00:19
Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini 00:19
Mourinho'dan Kerem açıklaması! Mourinho'dan Kerem açıklaması! 00:19
Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim 00:19
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! 00:19