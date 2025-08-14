CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tielemans heyecanı

Tielemans heyecanı

Fenerbahçe, Aston Villa’dan Youri Tielemans için harekete geçti. 38 milyon euro değeri bulunan 28 yaşındaki Belçikalı yıldıza resmi teklif sunulurken, Jhon Duran da devreye girdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tielemans heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabına yükselen ve Feyenoord galibiyetiyle ses getiren Fenerbahçe, dev bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'da forma giyen 28 yaşındaki Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ı istiyor. Orta sahada 8 numarada oynayan Tielemans, zaman zaman 6 numarada da şans alabiliyor. Jose Mourinho'nun da yakından tanıdığı ve beğendiği yıldız futbolcunun 38 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Aston Villa ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Youri Tielemans'ın İngiliz kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Aston Villa'nın da finansal fair play kuralları çerçevesinde Tielemans'ı elden çıkarmaya hazır olduğu dile getirildi. Öte yandan sarı-lacivertlilerin golcüsü Jhon Duran'ın Aston Villa'da beraber oynadıkları Tielemans'ın iknası konusunda devrede olduğu ve Belçikalı futbolcuyla aynı takımda buluşmak istediği de ifade edildi.

GEÇEN SEZON PARLADI

Youri Tielemans, geçen sezon Aston Villa'da önemli işlere imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Premier Lig ekibinde 53 maçta 5 gol ve 10 asist üreten Tielemans, performansıyla dikkat çekmişti.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'ın savunmacısı City'den!
DİĞER
Beşiktaş'tan 1 kanat 1 stoper hamlesi! Transferde gaza basıldı, görüşmeler başladı...
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı!
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...
G.Saray'ın planı suya düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 07:49
Kupa penaltılarla PSG'nin! Kupa penaltılarla PSG'nin! 00:24
Başakşehir'e beraberlik yetti! Başakşehir'e beraberlik yetti! 00:24
Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi 00:24
G.Saray'ın planı suya düştü! G.Saray'ın planı suya düştü! 00:24
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... 00:24
Daha Eski
İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı 00:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 00:24
F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! 00:24
F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! 00:24
Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 00:24