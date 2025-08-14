Tielemans heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabına yükselen ve Feyenoord galibiyetiyle ses getiren Fenerbahçe, dev bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'da forma giyen 28 yaşındaki Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ı istiyor. Orta sahada 8 numarada oynayan Tielemans, zaman zaman 6 numarada da şans alabiliyor. Jose Mourinho'nun da yakından tanıdığı ve beğendiği yıldız futbolcunun 38 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Aston Villa ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Youri Tielemans'ın İngiliz kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Aston Villa'nın da finansal fair play kuralları çerçevesinde Tielemans'ı elden çıkarmaya hazır olduğu dile getirildi. Öte yandan sarı-lacivertlilerin golcüsü Jhon Duran'ın Aston Villa'da beraber oynadıkları Tielemans'ın iknası konusunda devrede olduğu ve Belçikalı futbolcuyla aynı takımda buluşmak istediği de ifade edildi.

GEÇEN SEZON PARLADI

Youri Tielemans, geçen sezon Aston Villa'da önemli işlere imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Premier Lig ekibinde 53 maçta 5 gol ve 10 asist üreten Tielemans, performansıyla dikkat çekmişti.