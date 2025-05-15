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Haberler Fenerbahçe Bilal Erdoğan’dan ‘Fenerbahçe Başkanlığı’ açıklaması: Söz konusu bile değil

Bilal Erdoğan’dan ‘Fenerbahçe Başkanlığı’ açıklaması: Söz konusu bile değil

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 15:46 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 15:49
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Bilal Erdoğan’dan ‘Fenerbahçe Başkanlığı’ açıklaması: Söz konusu bile değil

13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün başkanlığı ile ilgili bir soruya, "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok. Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs'ta Etnospor Kültür Festivali'ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok." diye cevap verdi.

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