FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca beklentilerin altında kaldı! İstatistikleri dikkat çekti
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna dahil ettiği Anderson Talisca, şu ana kadar beklenen performansı sergileyemedi. İşte Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertli forma ile ortaya koyduğu istatistikler... (FB spor haberleri)
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Brezilyalının oynadığı maçlardaki gol beklentisi de 1.2 olarak oranlara yansıdı.
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