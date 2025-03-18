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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca beklentilerin altında kaldı! İstatistikleri dikkat çekti

FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca beklentilerin altında kaldı! İstatistikleri dikkat çekti

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna dahil ettiği Anderson Talisca, şu ana kadar beklenen performansı sergileyemedi. İşte Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertli forma ile ortaya koyduğu istatistikler... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 10:04
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FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca beklentilerin altında kaldı! İstatistikleri dikkat çekti

Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Anderson Talisca, şu ana kadar Fenerbahçe forması altında sergilediği performansla sınıfta kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca beklentilerin altında kaldı! İstatistikleri dikkat çekti

Fizik olarak hala Jose Mourinho'nun istediği seviyeye gelemeyen Sambacı, girdiği ikili mücadelelerin %28'sini, hava toplarının ise %22'sini kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Anderson Talisca beklentilerin altında kaldı! İstatistikleri dikkat çekti

Talisca, top sürmede de 0.2'lik bir ortalama tutturdu.

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