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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Her konuda anlaşma sağlandı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 14:03
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Japonya'dan Urawa Red Diamonds ile transfer görüşmeleri yürüten Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin Rangers maçı kadrosunda yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Milli futbolcu, Japon ekibiyle her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Her konuda anlaşma sağlandı

İki kulüp arasında temaslar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Görüşmelerin resmiyete dökülmesinin ardından Cenk Tosun'un Japonya'ya gitmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Tecrübeli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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