TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Her konuda anlaşma sağlandı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Görüşmelerin resmiyete dökülmesinin ardından Cenk Tosun'un Japonya'ya gitmesi bekleniyor.
Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı.
Tecrübeli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
32 yaşındaki santrforun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli forvetin güncel piyasa değeriyse 1.4 milyon Euro.
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