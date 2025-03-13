FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Galatasaray'a flaş tepki! "Daha saçma olanı..."
Jose Mourinho'nun Ada basınına verdiği röportajın yankıları devam ederken Galatasaray ile ilgili sözleri ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, sarı kırmızılı takımın olaylı Adana Demirspor maçındaki yaklaşımına verdiği tepki ile gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 11:31 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 11:35
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Jose, olayla ilgili "Ben hata yaptığımda bunu kabul eden birisiyim ancak cezayı gerektirecek hiçbir şey yapmadım." şeklinde konuşurken o röportajdan dikkat çeken detaylar yayınlandı.
Ünlü teknik direktör, röportajındaki Galatasaray sözlerinin ortaya çıkması ile tekrar gündem oldu.
Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ekibin sahadan çekilmesi ile yarım kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile ilgili konuştu.
Mourinho, "Hakemin Galatasaray'a olan sempatisinin çok fazla olması nedeniyle bir takımın maçı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz?" dedi.
"DAHA SAÇMA OLANI..."
Ayrıca Jose, "Adana Demirspor o hareketi yapmak zorunda kaldı çünkü yaşananlar saçma boyuttaydı ve kendilerine yapılan saygısızlığa sessiz kalamadılar. Daha saçma olanı Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı." sözleri ile sarı kırmızılı rakibini eleştirdi. İşte yayınlanan açıklamalarda dikkat çeken diğer ifadeler...
"KENDİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"
"Kendimi düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa elbette dokuz sekizden iyidir ancak ben sadece kulübü düşünüyorum."
"NEDEN ŞAMPİYON OLAMADIKLARINI ANLAMIYORUM"
"Fenerbahçe'nin Türkiye'de 35 milyon taraftarı olduğunu düşünüyorum ve bu kadar uzun yıllardır neden şampiyonluk kazanamadıklarını anlamıyorum. Burada şampiyonluğu kazanmaya çalışmak, kendimden çok kulüp ve taraftarlar için daha fazla anlam ifade ediyor. Onlar için çalışıyorum."
"EGOMUN AZALDIĞI BİR DÖNEMDEYİM"
"Kariyerimde şu an egomun azaldığı ve içimdeki aidiyet duygusunun büyüdüğü bir dönemdeyim. Dolayısıyla eğer bu kulübün (Fenerbahçe'nin) Türk futbolunun yönünü değiştirebilecek bir şey yapmasına yardımcı olabilirsem, bu benim için harika bir duygu olur."
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