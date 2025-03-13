FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Galatasaray'a flaş tepki! "Daha saçma olanı..."

"NEDEN ŞAMPİYON OLAMADIKLARINI ANLAMIYORUM" "Fenerbahçe'nin Türkiye'de 35 milyon taraftarı olduğunu düşünüyorum ve bu kadar uzun yıllardır neden şampiyonluk kazanamadıklarını anlamıyorum. Burada şampiyonluğu kazanmaya çalışmak, kendimden çok kulüp ve taraftarlar için daha fazla anlam ifade ediyor. Onlar için çalışıyorum."