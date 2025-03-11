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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İsmail Yüksek Fransa yolcusu

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İsmail Yüksek Fransa yolcusu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde forma şansı bulamayan ve daha önce Fransa'dan kendisine gelen teklifi kabul etmeyen İsmail Yüksek, kararını verdi. İşte sezon sonunda kendisini renklerine bağlamak isteyen takımlar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 16:07
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İsmail Yüksek Fransa yolcusu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho fazla şans bulamayan İsmail Yüksek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İsmail Yüksek Fransa yolcusu

Bu sezon 23 maçta 1.397 dakika süre alan milli futbolcuya yeni talipler var.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İsmail Yüksek Fransa yolcusu

Tecrübeli orta saha için Nice, Lens ve Brest'in nabız yokladığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İsmail Yüksek Fransa yolcusu

Geçen sezon Lyon'un teklifini kabul etmeyen İsmail'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İsmail Yüksek Fransa yolcusu

26 yaşındaki oyuncunun sarı lacivertliler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.

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