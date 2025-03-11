TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İsmail Yüksek Fransa yolcusu
Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde forma şansı bulamayan ve daha önce Fransa'dan kendisine gelen teklifi kabul etmeyen İsmail Yüksek, kararını verdi. İşte sezon sonunda kendisini renklerine bağlamak isteyen takımlar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Geçen sezon Lyon'un teklifini kabul etmeyen İsmail'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
26 yaşındaki oyuncunun sarı lacivertliler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.
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