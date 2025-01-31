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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: Anderlecht hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar? Anderlecht kadrosu...

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: Anderlecht hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar? Anderlecht kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni format gereği 8 maç oynayan Fenerbahçe, ligi 24. sırada tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazandı. 31 Ocak Cuma günü saat 15.00'te yapılan kura çekimleri sonrası rakibi belli olan Kanarya, Anderlecht ile eşleşti. Peki, Anderlecht kadro değeri ne kadar? Hangi ülkenin takımı? İşte Anderlecht kadrosu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 16:20
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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: Anderlecht hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar? Anderlecht kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon başlayan lig formatında 8 maç oynayan takımlar play-off turuna ve son 16'ya katılmaya hak kazandı. Ligi 24. sırada tamamlayarak, play-off turunda mücadele edecek Fenerbahçe'de 31 Ocak Cuma günü yapılan kura çekimi sonrası Anderlecht'in rakibi oldu. Peki, Anderlecht kadro değeri ne kadar? Hangi ülkenin takımı? İşte Anderlecht kadrosu...

ANDERLECHT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Anderlecht 27 Mayıs 1908'de Belçika'da kurulan bir takımdır. Maçlarını Lotto Park'ta oynayan Anderlecht, Belçika Pro Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor.

ANDERLECHT KADRO DEĞERİ NE KADAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalarak play-off turunda oynamaya hak kazanan Anderlecht, Belçika'nın önemli takımları arasında yer alıyor. Transfermartk verilerine göre 113.5 milyon euro kadro değerine sahip Anderlecht, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10. sırada bitirdi.

ANDERLECHT KADROSU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Anderlecht'in kadrosu şöyle:

26 Colin Coosemans

16 Mads Juhl Kikkenborg

35 Timo Schlieck

63 Timon Vanhoutte

4 Jan-Carlo Simic

54 Killian Sardella

5 Moussa Ndiaye

25 Thomas Foket

6 Hans Carl Ludwig Augustinsson

73 Amando Lapage

- Nunzio Engwanda-Ongena

34 Adryelson Shawann Lima Silva

14 Jan Vertonghen

3 Lucas Hey

55 Marco Kana

10 Yari Verschaeren

23 Mats Rits

17 Theo Leoni

7 Francis Amuzu

29 Mario Stroeykens

32 Leander Dendoncker

27 Samuel Edozie

83 Tristan Degreef

18 Majeed Ashimeru

11 Thorgan Hazard

79 Ali Maamar

21 Amadou Diawara

74 Nathan De Cat

78 Anas Tajaouart

20 Luis Vasquez

12 Kasper Dolberg

19 Nilson David Angulo Ramírez

42 Keisuke Goto

21 César Saúl Huerta Valera

90 Robbie Ure

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