Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: Anderlecht hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar? Anderlecht kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon başlayan lig formatında 8 maç oynayan takımlar play-off turuna ve son 16'ya katılmaya hak kazandı. Ligi 24. sırada tamamlayarak, play-off turunda mücadele edecek Fenerbahçe'de 31 Ocak Cuma günü yapılan kura çekimi sonrası Anderlecht'in rakibi oldu. Peki, Anderlecht kadro değeri ne kadar? Hangi ülkenin takımı? İşte Anderlecht kadrosu...

ANDERLECHT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Anderlecht 27 Mayıs 1908'de Belçika'da kurulan bir takımdır. Maçlarını Lotto Park'ta oynayan Anderlecht, Belçika Pro Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor.

ANDERLECHT KADRO DEĞERİ NE KADAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalarak play-off turunda oynamaya hak kazanan Anderlecht, Belçika'nın önemli takımları arasında yer alıyor. Transfermartk verilerine göre 113.5 milyon euro kadro değerine sahip Anderlecht, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10. sırada bitirdi.

ANDERLECHT KADROSU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Anderlecht'in kadrosu şöyle:

26 Colin Coosemans 16 Mads Juhl Kikkenborg 35 Timo Schlieck 63 Timon Vanhoutte 4 Jan-Carlo Simic 54 Killian Sardella 5 Moussa Ndiaye 25 Thomas Foket 6 Hans Carl Ludwig Augustinsson 73 Amando Lapage - Nunzio Engwanda-Ongena 34 Adryelson Shawann Lima Silva 14 Jan Vertonghen 3 Lucas Hey 55 Marco Kana 10 Yari Verschaeren 23 Mats Rits 17 Theo Leoni 7 Francis Amuzu 29 Mario Stroeykens 32 Leander Dendoncker 27 Samuel Edozie 83 Tristan Degreef 18 Majeed Ashimeru 11 Thorgan Hazard 79 Ali Maamar 21 Amadou Diawara 74 Nathan De Cat 78 Anas Tajaouart 20 Luis Vasquez 12 Kasper Dolberg 19 Nilson David Angulo Ramírez 42 Keisuke Goto 21 César Saúl Huerta Valera 90 Robbie Ure