Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ole Gunnar Solskjaer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ;

Jose Mourinho: "Kazanmak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyor. Kazanmak için sahada dengeli olmak istiyoruz. Rakibe çok saygı duyuyoruz. Son zamanlarda aldıkları sonuçlar bunun ispatı. Alt sıralardaki takımlar, üst sıralardaki takımlardan puan alıyor. Her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz. Direkt rakibimizle puan farkını azaltma şansımız var. Galibiyet için oynarken de rakibe aynı şekilde saygı duyacağız."

"BEŞİKTAŞ'A KATKI SAĞLAYACAKTIR"

"Açıkçası Beşiktaş'ın önceki hocası da öyleydi, Giovanni de önemli bir isimdi. Önemli kulüplerde çalışmıştı. Yeni teknik adamları da prestijli, yüksek seviye biri. Yüksek seviyelerde çalıştı. Sadece teknik adamlık olarak değil Ole oyuncuyken de özeldi. Kendisine hoşgeldin diyorum. Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.