  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ole Gunnar Solskjaer sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ole Gunnar Solskjaer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 18:20 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 18:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ole Gunnar Solskjaer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ;

Jose Mourinho: "Kazanmak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyor. Kazanmak için sahada dengeli olmak istiyoruz. Rakibe çok saygı duyuyoruz. Son zamanlarda aldıkları sonuçlar bunun ispatı. Alt sıralardaki takımlar, üst sıralardaki takımlardan puan alıyor. Her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz. Direkt rakibimizle puan farkını azaltma şansımız var. Galibiyet için oynarken de rakibe aynı şekilde saygı duyacağız."

"BEŞİKTAŞ'A KATKI SAĞLAYACAKTIR"

"Açıkçası Beşiktaş'ın önceki hocası da öyleydi, Giovanni de önemli bir isimdi. Önemli kulüplerde çalışmıştı. Yeni teknik adamları da prestijli, yüksek seviye biri. Yüksek seviyelerde çalıştı. Sadece teknik adamlık olarak değil Ole oyuncuyken de özeldi. Kendisine hoşgeldin diyorum. Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
G.Saray'a PSG'den transfer!
DİĞER
Ümit Karan’ın cinsel saldırı suçu cezasını yargıtay onadı
CANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahu'nun bahanesi kalmadı! Gazze'de rötarlı ateşkes... Rehine takasının detayları belli oldu
Solskjaer: Yapacağımız transferler...
Konya'daki gol düellosunda kazanan yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Solskjaer sözleri! Mourinho'dan Solskjaer sözleri! 18:20
Konya'daki gol düellosunda kazanan yok! Konya'daki gol düellosunda kazanan yok! 17:56
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:35
Adana Demirspor - Fenerbahçe maç bilgileri Adana Demirspor - Fenerbahçe maç bilgileri 17:16
Ada'da Barış Alper düellosu! Ada'da Barış Alper düellosu! 17:15
Bursaspor taraftarı Filistin'i yalnız bırakmadı Bursaspor taraftarı Filistin'i yalnız bırakmadı 16:35
Daha Eski
Altınordu'da Olcay Şahan ile yollar ayrıldı Altınordu'da Olcay Şahan ile yollar ayrıldı 16:27
Boluspor 90+2'de galip! Boluspor 90+2'de galip! 16:22
Net Global Sivasspor Fırtına'ya hazır Net Global Sivasspor Fırtına'ya hazır 16:17
F.Bahçe derbide set vermeden kazandı! F.Bahçe derbide set vermeden kazandı! 14:45
Celta Vigo - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Celta Vigo - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 14:47
Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman? Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman? 15:04