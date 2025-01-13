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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye anlamlı ziyaret! Jose Mourinho ile bir araya geldiler

Fenerbahçe'ye anlamlı ziyaret! Jose Mourinho ile bir araya geldiler

Şırnak'ta 2007 yılında vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybeden gazi Hasan Kocamaz, TÜMOSAN Konyaspor maçı için Konya'ya gelen Fenerbahçe'yi kaldıkları otelde ziyaret etti ve Jose Mourinho ile bir araya geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 16:12 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 16:24
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Fenerbahçe'ye anlamlı ziyaret! Jose Mourinho ile bir araya geldiler

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Konya'ya vardı. Sarı lacivertli ekibin ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun maç öncesinde anlamlı bir ziyaretçisi vardı.

Mourinho, Şırnak'ta 2007 yılında vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybeden Konyalı gazi Hasan Kocamaz ile bir araya geldi.

Sarı lacivertli kulübün açıklamasına göre gazi Hasan Kocamaz, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Konya'da kamp yaptığı oteli ziyaret etti.

Kocamaz, teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve formasını imzalattı. Ayrıca Kocamaz, Mourinho'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Hasan Kocamaz, geçtiğimiz aylarda da Ülker Stadı'na gelerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı lacivertli yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmişti.

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