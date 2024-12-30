Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Oğuz Aydın'ın sahalara dönüş tarihi netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertliler milli futbolcunun sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.
Eyüpspor ile oynanan formasından uzak kalan 23 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu.
NTV'nin haberine göre, Oğuz Aydın'ın tedavisinde sona gelindi.
Sağlık heyeti, milli oyuncuyu yakın zamanda çalışmalara başlatmayı planlıyor.
Bir aksilik yaşanmaması durumunda Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, şans verilmesi halinde Hatayspor maçında forma giyebilecek.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
DİĞER