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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Oğuz Aydın'ın sahalara dönüş tarihi netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 16:24
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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Sarı-lacivertliler, ligin 16. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçında üç futbolcusunu sakatlığa kurban vermişti.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao ile birlikte Oğuz Aydın da sakatlık geçirmişti.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Sarı-lacivertliler milli futbolcunun sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Eyüpspor ile oynanan formasından uzak kalan 23 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

NTV'nin haberine göre, Oğuz Aydın'ın tedavisinde sona gelindi.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Sağlık heyeti, milli oyuncuyu yakın zamanda çalışmalara başlatmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Bir aksilik yaşanmaması durumunda Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, şans verilmesi halinde Hatayspor maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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