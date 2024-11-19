TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'ya Serdar Aziz'in yanı sıra bir miktarda ücret önerdiği ancak bu teklifin kabul görmediği belirtildi. Serdar da sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe'de kalmak istiyor.