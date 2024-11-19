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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Stoper bölgesinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 11:08
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya'nın ilk hedefiyse Anderson Talisca...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

Fenerbahçe, kariyerini Al-Nassr'da sürdüren ve bir dönem ülkemizde Beşiktaş formasını da terleten Breziyalı yıldızın transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

Talisca için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirerek sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin önceliklerinden biriyse stoper transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

YASİN ÖZCAN'A KANCA

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki stoperi Yasin Özcan'a gözü dikti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'ya Serdar Aziz'in yanı sıra bir miktarda ücret önerdiği ancak bu teklifin kabul görmediği belirtildi. Serdar da sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

Fenerbahçe'nin genç futbolcu için önümüzdeki günlerde Kasımpaşa için yeni teklif yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

Yasin Özcan bu sezon Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...

18 yaşındaki savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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