TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! Para+takas...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Stoper bölgesinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, kariyerini Al-Nassr'da sürdüren ve bir dönem ülkemizde Beşiktaş formasını da terleten Breziyalı yıldızın transferi için düğmeye bastı.
Talisca için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirerek sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin önceliklerinden biriyse stoper transferi...
Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.
YASİN ÖZCAN'A KANCA
Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki stoperi Yasin Özcan'a gözü dikti.
Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'ya Serdar Aziz'in yanı sıra bir miktarda ücret önerdiği ancak bu teklifin kabul görmediği belirtildi. Serdar da sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe'de kalmak istiyor.
Fenerbahçe'nin genç futbolcu için önümüzdeki günlerde Kasımpaşa için yeni teklif yapması bekleniyor.
Yasin Özcan bu sezon Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıktı.
18 yaşındaki savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Yasin'in Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Genç stoperin güncel piyasa değeriyse 4.5 milyon Euro.
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