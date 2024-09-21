Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Maçı Cimbom 3-1'lik skorla galip tamamlarken dev derbiyle ilgili yabancı basında ilginç manşetler atıldı. İşte yabancı basında Kıtalararası Derbi manşetleri...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 23:59
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Mourinho'lu Fenerbahçe derbide Galatasaray'a kaybetti. Portekizli hocanın takımı rakibinin puan farkını açmasını engelleyemedi. (Record)
Galatasaray'dan dev derbi galibiyeti sonrası Fenerbahçe'ye büyük darbe! (Flashscore)
Osimhen'li Galatasaray uçtu! Derbide büyük bir galibiyet alan Galatasaray, Mourinho'nun Fenerbahçe'siyle arasındaki farkı açtı. (Goal.com)
Mourinho'nun Türkiye ligindeki ilk derbisi kendisi için olabilecek en kötü biçimde bitti. İlk yarısı kabus gibi biten maçta Özel Biri, Galatasaray'a 3-1 kaybetti. (DerbyDerbyDerby)
Mourinho'nun Fenerbahçesi kendi sahasındaki derbide Galatasaray karşısında küçük düştü. (FootBoom)
Osimhen'den onu daha önce "Kendisini sürekli yere atıyor" diyerek eleştiren Mourinho'ya muazzam cevap! (FootballTransfers)
Osimhen'in harika asistini şık aşırtmayla gole çeviren Mertens'li Galatasaray derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yendi. (HLN)
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