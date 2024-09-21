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Haberler Fenerbahçe

Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Maçı Cimbom 3-1'lik skorla galip tamamlarken dev derbiyle ilgili yabancı basında ilginç manşetler atıldı. İşte yabancı basında Kıtalararası Derbi manşetleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 23:59
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Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!

İlk Kıtalararası Derbi'sine çıkan Osimhen, Galatasaray'ın Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yıktığı maçta parladı. (Soccernet)

Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!

Mourinho ve Fener derbide Galatasaray'a karşı sahasında 3-1'lik acı bir mağlubiyet yaşadı. (KOHA)

Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!

Dzeko, Mourinho'ya yetmedi! Osimhen ve Mertens'li Galatasaray deplasmandaki derbide Fenerbahçe'yi yıktı. (Corriere dello Sport)

Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!

Mourinho'lu Fenerbahçe derbide Galatasaray'a kaybetti. Portekizli hocanın takımı rakibinin puan farkını açmasını engelleyemedi. (Record)

Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!

Galatasaray'dan dev derbi galibiyeti sonrası Fenerbahçe'ye büyük darbe! (Flashscore)

Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!

Osimhen'li Galatasaray uçtu! Derbide büyük bir galibiyet alan Galatasaray, Mourinho'nun Fenerbahçe'siyle arasındaki farkı açtı. (Goal.com)

Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!

Mourinho'nun Türkiye ligindeki ilk derbisi kendisi için olabilecek en kötü biçimde bitti. İlk yarısı kabus gibi biten maçta Özel Biri, Galatasaray'a 3-1 kaybetti. (DerbyDerbyDerby)

Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!

Mourinho'nun Fenerbahçesi kendi sahasındaki derbide Galatasaray karşısında küçük düştü. (FootBoom)

Dış basından flaş yorum: F.Bahçe derbide küçük düştü!

Osimhen'den onu daha önce "Kendisini sürekli yere atıyor" diyerek eleştiren Mourinho'ya muazzam cevap! (FootballTransfers)

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