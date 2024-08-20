TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!

Öte yandan orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-Lacivertiler'in orta saha için gündemine aldığı isimlerden biri olduğu ifade edilen 25 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği de haberin detaylarında yer aldı.