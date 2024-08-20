TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ön liberoya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler Ada'dan sürpriz bir isme kancayı taktı. İngiliz basını sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Öte yandan orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in derlediği haberde, Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fransız ön libero Boubakary Soumare ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Sarı-Lacivertiler'in orta saha için gündemine aldığı isimlerden biri olduğu ifade edilen 25 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği de haberin detaylarında yer aldı.
Geçen sezonu kiralık olarak La Liga ekibi Sevilla'da geçiren yıldız futbolcu 34 maçta görev aldı.
Söz konusu karşılaşmalarda 2682 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 1 asiste imza attı.
Temmuz 2021'den bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Soumare'nin kontratı 2026'da bitecek.
25 yaşındaki Fransız ön liberoya güncel verilere göre 14 milyon Euro değer biçiliyor.
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