Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ön liberoya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler Ada'dan sürpriz bir isme kancayı taktı. İngiliz basını sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile karşılaştı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!

Bu mücadeleden sarı-lacivertli ekip 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!

Bu sonuçla birlikte Kanarya 4 puana yükseldi.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!

Öte yandan orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!

Takvim'in derlediği haberde, Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fransız ön libero Boubakary Soumare ile ilgilendiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!

Sarı-Lacivertiler'in orta saha için gündemine aldığı isimlerden biri olduğu ifade edilen 25 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği de haberin detaylarında yer aldı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!

Geçen sezonu kiralık olarak La Liga ekibi Sevilla'da geçiren yıldız futbolcu 34 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!

Söz konusu karşılaşmalarda 2682 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 1 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'nin peşindeki ön liberoyu duyurdu!

Temmuz 2021'den bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Soumare'nin kontratı 2026'da bitecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu 00:54
Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! 00:54
Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! 00:54
Eyüp 2. yarıda açıldı! Eyüp 2. yarıda açıldı! 00:54
Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! 00:54
2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 00:54
Daha Eski
Beşiktaş'tan Angelo için flaş açıklama! Beşiktaş'tan Angelo için flaş açıklama! 00:54
Miguel Crespo Süper Lig ekibine transfer oldu! Miguel Crespo Süper Lig ekibine transfer oldu! 00:54
Dortmund'dan G.Saray'a şaşırtan transfer! Dortmund'dan G.Saray'a şaşırtan transfer! 00:54
Okan Buruk'tan play-off'a özel kadro! Okan Buruk'tan play-off'a özel kadro! 00:54
F.Bahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada F.Bahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada 00:54
Young Boys maçına olay hakem! Young Boys maçına olay hakem! 00:54