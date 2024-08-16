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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na transfer önerisi: Seni Real Madrid'e götüreceğim!

35 milyon Euro bedelle Brighton'a transfer olması an meselesi olan Ferdi Kadıoğlu için Manchester United kulübü de devreye girdi. Milli oyuncunun menajeri Joot Ebergen hangi takımı tercih etmesi konusunda seni Real Madrid'e götüreceğim sözleriyle motive etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na transfer önerisi: Seni Real Madrid'e götüreceğim!

EURO 2024'te Türkiye'nin en çok öne çıkan ismi olan, son yıllarda F.Bahçe'nin Arda Güler ile birlikte en önemli oyuncuları olarak dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, artık ayrılığın kıyısında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na transfer önerisi: Seni Real Madrid'e götüreceğim!

Yıldız futbolcunun menajeri de ikna turlarında. 24 yaşındaki sol bekin Hollandalı menajeri Ebergen, transfer için yoğun çaba harcıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na transfer önerisi: Seni Real Madrid'e götüreceğim!

Sabah'ta yer alan habere göre; Brighton'dan 2 sene sonra Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Münih gibi bir takıma götüreceğinin sözünü veren menajer "Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaksın" diyerek Ferdi'yi ikna etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na transfer önerisi: Seni Real Madrid'e götüreceğim!

Premier Lig'den 3 kulüp, oyuncunun peşine düşerken yaptıkları tekliflerde farklar bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na transfer önerisi: Seni Real Madrid'e götüreceğim!

Manchester United, Arsenal ve Brighton nabız yoklarken, Brighton 35 milyon Euro ile en yüksek teklifi yapan takım durumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na transfer önerisi: Seni Real Madrid'e götüreceğim!

Ancak mavi-beyazlı kulüp, bu ödemeyi vadeli olarak teklif etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na transfer önerisi: Seni Real Madrid'e götüreceğim!

Manchester United ise 30 milyon Euro ile kapıyı çalarken peşin ödemeyi daha fazla teklif ederek masaya oturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na transfer önerisi: Seni Real Madrid'e götüreceğim!

F.Bahçe yönetiminin, Brighton ile söz kestiği ve oyuncunun kararının beklendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na transfer önerisi: Seni Real Madrid'e götüreceğim!

SAKATLIĞI SÜRÜYOR!

Sakatlığı nedeniyle Lille maçının kadrosundan son anda çıkarılan Ferdi Kadıoğlu, yarın Göztepe karşısında da forma giyemeyecek.

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