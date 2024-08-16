FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na transfer önerisi: Seni Real Madrid'e götüreceğim!
35 milyon Euro bedelle Brighton'a transfer olması an meselesi olan Ferdi Kadıoğlu için Manchester United kulübü de devreye girdi. Milli oyuncunun menajeri Joot Ebergen hangi takımı tercih etmesi konusunda seni Real Madrid'e götüreceğim sözleriyle motive etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Premier Lig'den 3 kulüp, oyuncunun peşine düşerken yaptıkları tekliflerde farklar bulunuyor.
Manchester United, Arsenal ve Brighton nabız yoklarken, Brighton 35 milyon Euro ile en yüksek teklifi yapan takım durumunda.
Ancak mavi-beyazlı kulüp, bu ödemeyi vadeli olarak teklif etti.
Manchester United ise 30 milyon Euro ile kapıyı çalarken peşin ödemeyi daha fazla teklif ederek masaya oturdu.
F.Bahçe yönetiminin, Brighton ile söz kestiği ve oyuncunun kararının beklendiği öğrenildi.
SAKATLIĞI SÜRÜYOR!
Sakatlığı nedeniyle Lille maçının kadrosundan son anda çıkarılan Ferdi Kadıoğlu, yarın Göztepe karşısında da forma giyemeyecek.
Arka adalesinde gerilme olan oyuncu için resmi açıklama bekleniyor.
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