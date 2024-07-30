FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku: Lille'yi çok iyi biliyorum

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Ganalı stoperi Alexander Djiku karşılaşmanın ardından konuştu.

Alexander Djiku: "Zamanla daha iyi bir noktaya geleceğiz. Maça iyi başlayamadık ve maalesef ilk yarıda gol yedik. Ama kendi potansiyelimizi biliyorduk. Bunun sonucunda da çok fazla şans yarattık. İkinci yarıda 1-1 yaptık ve galibiyet golünü atarak kazandık."

"LILLE'İ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

"Lille'yi çok iyi biliyorum. Defalarca rakip olarak oynadım. Hoca değişikliğine gittiler. Şu anda daha farklı oynuyorlar. Zor ve iyi bir maç olacak. Şans olarak %50-50 olarak görüyorum. İyi bir maç olacak. Lille de iyi bir takım. Biz de büyük camiayız. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.