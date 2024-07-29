Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, 4-3'ün avantajıyla Lugano ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçtan galibiyetle veya beraberlikle ayrılması halinde tur atlayan taraf olacak. Kritik maç öncesi teknik direktör Jose Mourinho ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte F.Bahçe-Lugano maçı öncesi tüm bilinmesi gerekenler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:47
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Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Maç Exxen'den canlı yayımlanacak.

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

AVRUPA KUPALARINDA 272. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 271 kez boy gösterdi. Bu süreçte 108 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 35 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 52 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 42 gole engel olamadı.

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

LILLE İLE RAKİP OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Jose Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i

LUGANO LİGE 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano, İsviçre Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı. Sezonun ilk maçında konuk ettiği Grasshopper'i 2-1 mağlup eden Lugano, geçtiğimiz cumartesi günü de deplasmanda Basel'i 2-1'le geçti.

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