Haberler Fenerbahçe Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Üst üste önemli isimleri kadrosuna katan Kanarya'dan çok sürpriz bir atak daha geldi. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın çok istediği o yıldızla anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 09:05
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Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren ve önemli transferlere imza atmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin yıldız bir isimde sona yaklaştığı iddia edildi.

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

Transferin en hızlı takımı konumuna gelen sarı lacivertliler, son 1 hafta içinde önemli isimleri kadrosuna katmayı başardı.

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

Fenerbahçe şimdiye kadar; Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Al-Ahli forması giyen Allan Saint Maximin'in transferlerini bitirdi.

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

Sarı lacivertliler ayrıca geçen sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisini Atletico Madrid'den aldı.

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

Yönetim bu hamlelerin ardından en az 3-4 takviye daha yapmayı planlıyor.

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

Ali Koç ve kurmayları yeni sezon öncesi kusursuz bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

Listesinde yine önemli yıldızlar bulunan Fenerbahçe'den çok sürpriz bir hamle daha geldi.

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı o isimle anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

AMRABAT İLE ANLAŞILDI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, son olarak Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat ile anlaşma aşamasına geldi.

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

Geçtiğimiz sezonun başında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan Manchester United'a 9 milyon Euro karşılığında kiralık olarak katılan Faslı orta saha sezonun tamamlanması ile takımına dönmüştü.

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ

Eski Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Faslı oyuncunun transferi için takımıyla 6 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı, Dursun Özbek yönetiminin ise transferi veto ettiğini iddia edilmişti.

Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe

ABİSİ GALATASARAY'DA OYNADI

27 yaşındaki Sofyan Amrabat'ın abisi Nordin Amrabat, daha önce Süper Lig'de Kayserispor ve Galatasaray formalarını terletmişti.

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