Galatasaray çok istedi Fenerbahçe kaptı! Transferde ters köşe
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Üst üste önemli isimleri kadrosuna katan Kanarya'dan çok sürpriz bir atak daha geldi. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın çok istediği o yıldızla anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Sarı lacivertliler ayrıca geçen sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisini Atletico Madrid'den aldı.
Yönetim bu hamlelerin ardından en az 3-4 takviye daha yapmayı planlıyor.
Ali Koç ve kurmayları yeni sezon öncesi kusursuz bir takım oluşturmayı hedefliyor.
Listesinde yine önemli yıldızlar bulunan Fenerbahçe'den çok sürpriz bir hamle daha geldi.
Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı o isimle anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
AMRABAT İLE ANLAŞILDI
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, son olarak Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat ile anlaşma aşamasına geldi.
Geçtiğimiz sezonun başında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan Manchester United'a 9 milyon Euro karşılığında kiralık olarak katılan Faslı orta saha sezonun tamamlanması ile takımına dönmüştü.
GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ
Eski Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Faslı oyuncunun transferi için takımıyla 6 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı, Dursun Özbek yönetiminin ise transferi veto ettiğini iddia edilmişti.
ABİSİ GALATASARAY'DA OYNADI
27 yaşındaki Sofyan Amrabat'ın abisi Nordin Amrabat, daha önce Süper Lig'de Kayserispor ve Galatasaray formalarını terletmişti.
Öte yandan Sofyan Amrabat geçen sezon Manchester United'da toplam 30 maçta forma giydi.
Amrabat bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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