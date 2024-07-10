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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi özel olarak istedi!

Fenerbahçe'de transfere dair gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Portekizli hocası Mourinho, santrfor için yönetimden o ismi istedi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi özel olarak istedi!

Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarını Portekizli çalıştırıcı liderliğinde sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi özel olarak istedi!

İtalya'da yayın yapan TVPLAY'de yer alan habere göre Mourinho, Udinese forması giyen 2.01 boyundaki santrfor Lorenzo Lucca'yı transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi özel olarak istedi!

Takvim'de yer alan haberde, Lucca'nın İtalya'dan ayrılmak istemediği ve bu durumun transferin gerçekleşme ihtimalini zorlaştırdığı da aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi özel olarak istedi!

23 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonu Udinese'de kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi özel olarak istedi!

İtalyan oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile kulübe katıdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi özel olarak istedi!

Lorenzo Lucca, İtalyan ekibinin forması ile toplamda çıktığı 39 karşılaşmada forma giydi.

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