FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi özel olarak istedi!
Fenerbahçe'de transfere dair gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Portekizli hocası Mourinho, santrfor için yönetimden o ismi istedi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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23 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonu Udinese'de kiralık olarak geçirdi.
İtalyan oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile kulübe katıdı.
Lorenzo Lucca, İtalyan ekibinin forması ile toplamda çıktığı 39 karşılaşmada forma giydi.
Genç futbolcu bu maçlarda 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro.
Lucca'nın kulübü ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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