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Fenerbahçe'de Szymanski ve Livakovic takıma katıldı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Avusturya'nın Graz kentinde devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde milli takımlarından dönen Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic de takıma katıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 12:31
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Fenerbahçe'de Szymanski ve Livakovic takıma katıldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirdiği antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, basına açık bölümde topla taktiksel çalışmayla sürdü.

Antrenmana, milli takımlardan dönen Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski de katıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

OYUNCULAR İSVİÇRE LİGİNDE OYNANAN TOPLARLA ÇALIŞIYOR

Fenerbahçe, teknik direktör Mourinho'nun isteği üzerine kampta İsviçre liginde oynanan toplarla çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz Salı günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak.

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