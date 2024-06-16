TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!
Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak gündemine aldığı o 3 yıldızdan birisinde mutlaka transferde mutlu sona ulaşmayı hedeflediği öğrenildi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Üç oyuncu arasnda ilk sırada yer alan Bayern Münih'in Fransız yıldızı Coman.
Tecrübeli futbolcunun menajeriyle ve Alman ekibiyle pazarlıklar devam ediyor.
Ancak Coman transferinde taraflar arasında uçurum var.
Bu sorun çözülemezse ikinci aday Mane. Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen Senegalli yıldızla büyük oranda anlaşma sağlandı.
Ancak Suudi ekibi, Mane'yi bırakmak istemiyor ve işi yokuşa sürüyor. Bu iki oyuncuda istenilen sonuç alınamaması halinde üçüncü alternatif Terrier.
27 yaşındaki Fransızla ve Rennes'le yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kat edildi.
Bonservis konusunda da anlaşıldı fakat ödeme planında anlaşma sağlanamadı.
DİĞER