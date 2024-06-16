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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!

Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak gündemine aldığı o 3 yıldızdan birisinde mutlaka transferde mutlu sona ulaşmayı hedeflediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!

Jose Mourinho'nun sol kanada hızlı bir oyuncu istemesinin ardından bu yönde çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de hedefler belirledi:

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!

Kingsley Coman, Sadio Mane ve Martin Terrier.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!

Bu 3 yıldız için görüşmeler başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!

Üç oyuncu arasnda ilk sırada yer alan Bayern Münih'in Fransız yıldızı Coman.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!

Tecrübeli futbolcunun menajeriyle ve Alman ekibiyle pazarlıklar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!

Ancak Coman transferinde taraflar arasında uçurum var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!

Bu sorun çözülemezse ikinci aday Mane. Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen Senegalli yıldızla büyük oranda anlaşma sağlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!

Ancak Suudi ekibi, Mane'yi bırakmak istemiyor ve işi yokuşa sürüyor. Bu iki oyuncuda istenilen sonuç alınamaması halinde üçüncü alternatif Terrier.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!

27 yaşındaki Fransızla ve Rennes'le yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kat edildi.

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