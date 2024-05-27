Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrılsa da bu skor şampiyonluğa yetmedi. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 08:35
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – HELALLEŞME

Hem uzun bir sezon oldu, hem de zorlu. Geçen hafta "racon" maçında Fenerbahçe son sözü söylemişti aslında; "Şampiyon kim bilmem, ağabey benim…" Müthiş bir kadro kurdular. İsmail Kartal da çok güçlü bir oyun buldu. 21'lik bir seri elde ettiler. Buldozer gibi gidiyorlardı. İşi hiç de öyle son maçlara bırakacak takım değillerdi. Sonrasında; olanlar (!) oldu.

Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Rekabet kendi adaletinden ayrılınca iyi takım, iyi futbolcu, iyi taktik; anlamı kalmıyor. Altı beraberlik, bir yenilgi aldılar tüm sezonda. Büyük liglerin şampiyonlarına bakın; çok yakınlar, hatta benzerler bu sayılarla. Üç beraberlik, iki yenilgi ile şampiyon oldu Galatasaray. Enteresanlık da burada zaten; "Sistem" dediğimiz o yapı, daha fazla puan kaybetmesine izin vermedi aslında. Yangın çıktığı anda düdükler çalmaya başladı. Bekçi düdüğü değildi bunlar.

Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Ben hakkımı Trabzonspor galibiyetinden sonra "helal" ettim bu takıma ve hocaya. Galatasaray karşılaşmasıyla ikiledim. Her şeye rağmen kazandılar bu maçları. Vazgeçmedikleri gibi, ne kadar karakterli olduklarını da gösterdiler. İslam (Çupi) Baba'nın vurguladığı "Fenerbahçe büyüklüğü, başka büyüklüktür, adı konamaz" cümlesinin sahibi de bu özellikler zaten.

Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

2018'de 0-0 biten maç sonrasında G.Saray 3 puan farkla şampiyon olmuştu. 3 penaltı pozisyonu vardı. Aykut Kocaman, "Bize bir tane verse, onlara da çalacaktı. Kazandırmayacaklardı maçı bize" dedi. Bu yüzden, "Sizinle gurur duyuyoruz" pankartını açtı Fenerbahçe tribünleri. Takımın mücadelesinin, arkasında durdu. Kayıtlara en onurlu, en karakterli, en başarılı geçecek oyunculara hak ettiğini verdi. Bir ek daha yapayım; ben ilk defa gördüm böyle bir helalleşmeyi.

Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

EMRE BOL – GÜZEL İKİNCİ

Fenerbahçe sen çok yaşa, hiçbir şeye değişilmez senin sevgin bu dünyada… Tribünleri tıka basa dolduran taraftarlar işte bu tezahüratı söyledi hep bir ağızdan… Galiptir bu yolda mağlup derler ya; işte Fenerbahçe rakiplerinin hepsini kendi evlerinde yenerek aslında şampiyonluğu hak eden taraf oldu. Sezon boyunca elinden geleni, hakemlere rağmen yapmaya çalıştı sarı- lacivertliler… Fenerbahçe bir, Galatasaray ise 2 mağlubiyetle ligi kapattı. Bu normal bir durum değil aslında.

Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Dostlar ben bu takımla, bu hocayla gurur duyuyorum. Şampiyonluk işin madalyası elbette ama bazen ikincilik daha değerli oluyor. Tam da öyle bir sezon olmadı mı? "Güzel ikinci" olmak, şampiyondan çok övgüler almak, sadece kendi taraftarının değil, her takımın desteğini almak çok önemliydi. Fenerbahçe yönetimi elinden geleni yaptı. İyi hoca aldı, iyi kadro kurdu. Yan yollara girmeyi beceremediler! Hakemlerin çokça "hata" yaptığı kocaman 10 ayda en hakedeni herkes biliyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Lig bitti, Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik ediyorum elbette. Lakin hatalar liginin şampiyonu bence yanlış belirlendi. Şimdi yönetimin yapacağı tek şey var; sil baştan değil, gerekli yerlere transfer yaparak sezona başlamak. Fenerbahçe formasını haketmeyen giymesin bir zahmet!

"G.Saray'ın uzaylı golcüsü"
Icardi'den Ali Koç'lu forma!
DİĞER
Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? 2024 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi
FETÖ elebaşı Gülen'in kaçırılmasının perde arkası! Arkasında CIA de olsa şer yuvası çöküyor: Pensilvanya'da 'Baş Yüce' cuntası
G.Saray'da Fransız golcü! Icardi'nin yanına geliyor
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı!
Osayi ve G.Saray taraftarı arasında ilginç diyalog!
İstanbul namaz vakitleri (27 Mayıs Pazartesi)
Resmi Gazete'de bugün 27 Mayıs 2024
TV 8 CANLI YAYIN
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den Ali Koç'lu forma! Icardi'den Ali Koç'lu forma! 09:42
Galatasaray şampiyonlık kutlaması canlı Galatasaray şampiyonlık kutlaması canlı 09:29
Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu! Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu! 09:21
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? 09:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:54
"G.Saray'ın uzaylı golcüsü" "G.Saray'ın uzaylı golcüsü" 08:36
Daha Eski
"Yan yollara girmeyi beceremediler" "Yan yollara girmeyi beceremediler" 08:32
Bu takımın kod adı: Şampiyon! Bu takımın kod adı: Şampiyon! 07:00
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! 03:27
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! 03:25
Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! 03:00
G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! 03:00