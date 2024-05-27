Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Rekabet kendi adaletinden ayrılınca iyi takım, iyi futbolcu, iyi taktik; anlamı kalmıyor. Altı beraberlik, bir yenilgi aldılar tüm sezonda. Büyük liglerin şampiyonlarına bakın; çok yakınlar, hatta benzerler bu sayılarla. Üç beraberlik, iki yenilgi ile şampiyon oldu Galatasaray. Enteresanlık da burada zaten; "Sistem" dediğimiz o yapı, daha fazla puan kaybetmesine izin vermedi aslında. Yangın çıktığı anda düdükler çalmaya başladı. Bekçi düdüğü değildi bunlar.



