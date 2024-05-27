Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrılsa da bu skor şampiyonluğa yetmedi. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
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Rekabet kendi adaletinden ayrılınca iyi takım, iyi futbolcu, iyi taktik; anlamı kalmıyor. Altı beraberlik, bir yenilgi aldılar tüm sezonda. Büyük liglerin şampiyonlarına bakın; çok yakınlar, hatta benzerler bu sayılarla. Üç beraberlik, iki yenilgi ile şampiyon oldu Galatasaray. Enteresanlık da burada zaten; "Sistem" dediğimiz o yapı, daha fazla puan kaybetmesine izin vermedi aslında. Yangın çıktığı anda düdükler çalmaya başladı. Bekçi düdüğü değildi bunlar.
2018'de 0-0 biten maç sonrasında G.Saray 3 puan farkla şampiyon olmuştu. 3 penaltı pozisyonu vardı. Aykut Kocaman, "Bize bir tane verse, onlara da çalacaktı. Kazandırmayacaklardı maçı bize" dedi. Bu yüzden, "Sizinle gurur duyuyoruz" pankartını açtı Fenerbahçe tribünleri. Takımın mücadelesinin, arkasında durdu. Kayıtlara en onurlu, en karakterli, en başarılı geçecek oyunculara hak ettiğini verdi. Bir ek daha yapayım; ben ilk defa gördüm böyle bir helalleşmeyi.
EMRE BOL – GÜZEL İKİNCİ
Fenerbahçe sen çok yaşa, hiçbir şeye değişilmez senin sevgin bu dünyada… Tribünleri tıka basa dolduran taraftarlar işte bu tezahüratı söyledi hep bir ağızdan… Galiptir bu yolda mağlup derler ya; işte Fenerbahçe rakiplerinin hepsini kendi evlerinde yenerek aslında şampiyonluğu hak eden taraf oldu. Sezon boyunca elinden geleni, hakemlere rağmen yapmaya çalıştı sarı- lacivertliler… Fenerbahçe bir, Galatasaray ise 2 mağlubiyetle ligi kapattı. Bu normal bir durum değil aslında.
Dostlar ben bu takımla, bu hocayla gurur duyuyorum. Şampiyonluk işin madalyası elbette ama bazen ikincilik daha değerli oluyor. Tam da öyle bir sezon olmadı mı? "Güzel ikinci" olmak, şampiyondan çok övgüler almak, sadece kendi taraftarının değil, her takımın desteğini almak çok önemliydi. Fenerbahçe yönetimi elinden geleni yaptı. İyi hoca aldı, iyi kadro kurdu. Yan yollara girmeyi beceremediler! Hakemlerin çokça "hata" yaptığı kocaman 10 ayda en hakedeni herkes biliyor.
Lig bitti, Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik ediyorum elbette. Lakin hatalar liginin şampiyonu bence yanlış belirlendi. Şimdi yönetimin yapacağı tek şey var; sil baştan değil, gerekli yerlere transfer yaparak sezona başlamak. Fenerbahçe formasını haketmeyen giymesin bir zahmet!
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