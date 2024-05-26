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Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Yıldız futbolcularına Avrupa'dan talipler bulunan sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen isimlere de veda edilecek. Temaslarını sürdüren Kanarya'da ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte o futbolcu ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 12:22
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Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle duyurdular

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle duyurdular

Transferde yıldız isimleri radarına alan sarı-lacivertliler, hedefteki oyuncularla temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle duyurdular

İddiasını güçlendirecek bir kadro kurma hedefindeki Kanarya, transferi erkenden bitirip işini sağlama almak istiyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle duyurdular

Transferde hummal bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle duyurdular

Sarı-lacivertlilerin birçok yıldızı, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle duyurdular

Öte yandan gelecek planlarında düşünülmeyen isimlere de birer birer veda edilecek.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle duyurdular

RYAN KENT AYRILIYOR!
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Ryan Kent ile yaz transfer sezonunda yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle duyurdular

İskoç basını, Ryan Kent'in sarı-lacivertli takımdaki serüveninin sonuna geldiğini yazdı.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle duyurdular

"dailyrecord"un haberinde; "Kent, 12 aydan sonra serbest oyuncu olmaya hazır görünüyor ve Fenerbahçe kabusu sona erecek. 27 yaşındaki oyuncu için artık zaman doldu. Türkiye'den ayrılacak" ifadelerine yer verdi.

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