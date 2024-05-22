Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de son haftalardaki artan performansıyla dikkat çeken Çağlar Söyüncü'nün takımdaki geleceği merak konusu oldu. Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini alma kararı alan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili yaşanan gelişmeyi İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin bonservisini almayı planladığı yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
ATLETICO MADRID'DEN AYRILIYOR!
Cadena SER'de yer alan habere göre; İspanyol devinde, Çağlar Söyüncü dahil 10 futbolcuyla yollarını ayıracak.
Sözleşmeleri sona eren Gabriel Paulista ve Mario Hermoso ile yeni sözleşme yapılmayacak. Barcelona'ya kiralanan Joao Felix, uygun bir teklif gelmesi halinde satılacak.
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Çağlar Söyüncü için de satış kararı alındı. İspanyol ekibi, sarı lacivertli takımda başarılı bir sezon geçiren milli oyuncudan yüksek gelir hedefliyor.
Çağlar Söyüncü ile devam etmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile bonservis pazarlıklarına başlayacak.
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıkan yıldız futbolcu, 2 gollük katkı verdi.
Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
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