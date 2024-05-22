Haberler Fenerbahçe Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de son haftalardaki artan performansıyla dikkat çeken Çağlar Söyüncü'nün takımdaki geleceği merak konusu oldu. Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini alma kararı alan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili yaşanan gelişmeyi İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:57
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Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü, Galatasaray derbisinde takımına galibiyeti getiren golü attı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu

Son iki hafta da skora verdiği katkıyla dikkat çeken başarılı stoper, performansıyla teknik heyeti memnun etti.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan 27 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği merak konusu oldu.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu

Fenerbahçe'nin bonservisini almayı planladığı yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu

ATLETICO MADRID'DEN AYRILIYOR!
Cadena SER'de yer alan habere göre; İspanyol devinde, Çağlar Söyüncü dahil 10 futbolcuyla yollarını ayıracak.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu

Sözleşmeleri sona eren Gabriel Paulista ve Mario Hermoso ile yeni sözleşme yapılmayacak. Barcelona'ya kiralanan Joao Felix, uygun bir teklif gelmesi halinde satılacak.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu

Fenerbahçe'de kiralık oynayan Çağlar Söyüncü için de satış kararı alındı. İspanyol ekibi, sarı lacivertli takımda başarılı bir sezon geçiren milli oyuncudan yüksek gelir hedefliyor.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu

Çağlar Söyüncü ile devam etmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile bonservis pazarlıklarına başlayacak.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! İspanyollar duyurdu

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıkan yıldız futbolcu, 2 gollük katkı verdi.

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