FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, milli futbolcunun transfer olmaya yaklaştığı takımı açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyuncuların başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Milli yıldız, sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine taktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Ferdi'nin gelecek sezon başka bir takıma transfer olacağını tahmin ettiğini söylemişti.
RMC Sport muhabiri Sacha Tavolieri, 24 yaşındaki futbolcunun yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
ARSENAL'E YAKIN
Tavolieri, Ferdi Kadıoğlu'na yakın kaynakların, futbolcunun Arsenal'e transferinin yakın olduğunu doğruladığını söyledi.
Belçikalı gazeteci, İngiliz devinin oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı.
Sacha Tavolieri ayrıca Arsenal'in Fenerbahçe ile henüz görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
DİĞER