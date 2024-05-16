FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in bitime 2 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Kanarya'da yapılacak takviyelerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.