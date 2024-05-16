Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, milli futbolcunun transfer olmaya yaklaştığı takımı açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 15:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in bitime 2 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Kanarya'da yapılacak takviyelerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyuncuların başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Milli yıldız, sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Ferdi'nin gelecek sezon başka bir takıma transfer olacağını tahmin ettiğini söylemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

RMC Sport muhabiri Sacha Tavolieri, 24 yaşındaki futbolcunun yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

ARSENAL'E YAKIN

Tavolieri, Ferdi Kadıoğlu'na yakın kaynakların, futbolcunun Arsenal'e transferinin yakın olduğunu doğruladığını söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Belçikalı gazeteci, İngiliz devinin oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Sacha Tavolieri ayrıca Arsenal'in Fenerbahçe ile henüz görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'da imza an meselesi! İşte yeni takımı

Yıldız futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de G.Saray derbisi hazırlıkları sürüyor
F.Bahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - Artış sütüyor! Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! 16:17
Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı 15:43
Beşiktaş imzayı resmen açıkladı! Beşiktaş imzayı resmen açıkladı! 15:19
G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu 15:04
Arda Kardeşler 2. kez G.Saray - F.Bahçe derbisini yönetecek! Arda Kardeşler 2. kez G.Saray - F.Bahçe derbisini yönetecek! 13:48
Eczacıbaşı Rettke'yi kadrosuna kattı! Eczacıbaşı Rettke'yi kadrosuna kattı! 13:51
Daha Eski
Transferde Icardi bombası! Yeni takımı... Transferde Icardi bombası! Yeni takımı... 14:28
Türkiye - Hollanda voleybol maçı canlı izle 📺 Türkiye - Hollanda voleybol maçı canlı izle 📺 14:28
F.Bahçe'de G.Saray derbisi hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de G.Saray derbisi hazırlıkları sürüyor 14:36
Jesus Navas Sevilla'dan ayrılıyor Jesus Navas Sevilla'dan ayrılıyor 14:37
Beşiktaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! 14:52
Almanya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı! Almanya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı! 14:57