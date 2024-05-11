Merih Demiral'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! "Bazı şahıslar..."
Son dakika spor haberi: Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki stoper, altyapısında forma giydiği Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte o sözler...
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TRT Spor'a konuşan milli futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Fenerbahçe A takımına çıktığımda saçımı sıfıra vuruyordum. Volkan Demirel ve Mehmet Topal bana takılıyordu, 'Stam' diyorlardı. O zamandan beri saçımı ne zaman sıfıra vursam kendimi daha iyi hissediyordum. Futbola daha odaklanmış hissediyordum. Şu anda da öyle. Saçımı hiç uzatmayı düşünmüyorum. Bıyık uzattım, bıyıkla şu an kendimi iyi hissediyorum. Yeni bir imaj ve farklılık olsun istedim."
"Fenerbahçe'den ayrılık sürecin nasıl gelişti?"
"Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu."
"Fenerbahçe'ye dair hayal kuruyor muydun?"
"O zamanlar 17 yaşında A takımla çıkıyordum. A takımla antrenman yapıyordum. O zaman ki hevesimiz çok farklıydı. O formayı giyip antrenman yapmak çok büyük bir gururdu. Çok farklı hayallerim vardı ama çok daha farklı yere evrildi kariyerim. İçimde ukde kaldı."
"Ayrılmamla ilgili Fenerbahçe ile bir süreç yoktu, şahıslarla ilgili bir süreç vardı. Çünkü o zaman ki şahıslar çok büyük etken oldu. Değişik şeyler yaptılar. Çok da konuşmamak lazım. Siz anladınız..."
"FENERBAHÇE BONUCCI'DEN DAHA FAZLA YARARLANABİLİRDİ"
"Bence Fenerbahçe, Bonucci'den daha fazla yararlanabilirdi. Bonucci gerçekten hem saha içi hem saha dışında gerçek bir karakter. Tecrübelerinden yararlanmak herkese nasip olmaz. Bonucci'nin saha içi ve dışında futbolculara ne kadar etki ettiğini görebiliyordum. O yüzden Fenerbahçe daha farklı yararlanabilirdi ondan."
"Birçok dünya yıldızı oyuncuyla takım arkadaşısın. Türkiye ligine dair aranızda diyalog geçiyor mu?"
"Diyaloglar geçiyor. Geçen gün Firmino ile aramızda diyalog geçti. Çok fazla 'Come to Fenerbahçe, come to Galatasaray' diye mesaj atanlar oluyormuş. Hep bana mesaj atıyorlar diyordu Firmino. Mahrez'le de geçiyor arada öyle konuşmalarımız. Türkiye'deki takımları biliyorlar. Transfer dönemlerinde hep bana mesaj geldiklerini söylüyorlar. Ben de onlara 'Türkiye'de 1 sene oynamanız lazım' diye takılıyorum. Türkiye'ye bakış açıları iyi. Türkiye'yi güzel ülke olarak görüyorlar."
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