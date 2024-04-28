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Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Avrupa Kupası'nı kazandı!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 78-75 yenen Fenerbahçe Göksel Çelik, şampiyon oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 16:10
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Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Avrupa Kupası'nı kazandı!

Fenerbahçe Göksel Çelik, İtalya'da düzenlenen organizasyonun finalinde Bidaideak Bilbao ile karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 21-20 önde tamamlayan Bidaideak Bilbao, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti.

İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 58-53 önde bitirdi. Dördüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe Göksel Çelik, etkili oyunuyla karşılaşmadan 78-75 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 ve 2'nin ardından 1'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor ise finalde İspanya ekibi Murcia'ya 91-70 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

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