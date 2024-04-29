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İnanın çocuklar

Beşiktaş’ı 2-1’le geçen ve G.Saray’la farkı 4’e düşüren Fenerbahçe’de camia şampiyonluk için kenetlendi. Hedef belli: 4 maçta 12 puan. Kazanıp ve Aslan’ın puan kaybını bekleyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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İnanın çocuklar

Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönerek, taraftarlarını hüsrana uğratan Fenerbahçe, BeşiktaşKadıköy'de 2-1'lik skorla devirerek, Galatasaray'ın puan farkını açmasına müsaade etmedi. Kalan dört haftaya rakibinin dört puan gerisinde giren sarılacivertliler, ligin boyu kısalmasına rağmen sezon sonunda şampiyon olacağına inanıyor. Beşiktaş maçı sonrasında camia mutlu son için kenetlendi. Derbideki futbolun ardından inanç arttı.

GALATASARAY KAYBEDECEK

Futbolcular da sosyal medyadan taraftarlara "kenetlen" çağrısında bulundu, destek istedi ve henüz hiçbir şeyin bitmediğini ima etti. Hedef belli... Formül ortada... Fenerbahçe, Galatasaray'ı evinde yeneceğine ve kalan 4 haftada 12 puan alacağına inanıyor. İsmail Kartal da maç sonu oyuncularına; "Galatasaray, iki maçın birinde mutlaka puan kaybedecek. Biz de onları evlerinde yeneceğiz ve şampiyon olacağız. 12 puan bizi şampiyon yapacak" diyerek seslendi.

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