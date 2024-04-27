Haberler Fenerbahçe Michy Batshuayi: Son maça kadar devam edeceğiz!

Michy Batshuayi: Son maça kadar devam edeceğiz!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bu mücadelede gol kaydeden Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 22:13
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Michy Batshuayi: Son maça kadar devam edeceğiz!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Mutluyum, önemli bir gol attım. İlk 11'de başladım, uzun bir aradan sonra... Takıma yardım edebildiğim için mutluyum. En önemlisi kazanmaktı, mutluyuz. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz.

İsmail Kartal ile görüştüğümüzde bana güvendiğini söyledi. İyi bir performans beklediğini belirtti. Sahada neler yapmam gerektiğini paylaştı. Ben de verdiği görevleri iyi bir şekilde yapmaya çalıştım. Artık son maçlar, herkes pozitif performans ortaya koydu. Bu şekilde son maça kadar devam edeceğiz.

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