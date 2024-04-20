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Tarihi kurtarışlar

Yunan basını, Olympiakos'un Fenerbahçe'yi penaltı atışlarıyla elemesinin ardından kaleci Tzolakis'i manşetlerine taşıdı. Genç kalecinin 3 penaltı kurtarmasıyla Olympiakos'un yarı finale kaldığı vurgulandı. Komşu'da "Tzolakis'ten tarihi kurtarışlar, Rus ruletinde kazanan Olympiakos, Tarihi yarı final, Tzolakis tarih yazdı" manşetleri atıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Tarihi kurtarışlar
Yunan basını, Olympiakos'un Fenerbahçe'yi penaltı atışlarıyla elemesinin ardından kaleci Tzolakis'i manşetlerine taşıdı. Genç kalecinin 3 penaltı kurtarmasıyla Olympiakos'un yarı finale kaldığı vurgulandı. Komşu'da "Tzolakis'ten tarihi kurtarışlar, Rus ruletinde kazanan Olympiakos, Tarihi yarı final, Tzolakis tarih yazdı" manşetleri atıldı.
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