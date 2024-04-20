DİĞER
Tarihi kurtarışlar
Yunan basını, Olympiakos'un Fenerbahçe'yi penaltı atışlarıyla elemesinin ardından kaleci Tzolakis'i manşetlerine taşıdı. Genç kalecinin 3 penaltı kurtarmasıyla Olympiakos'un yarı finale kaldığı vurgulandı. Komşu'da "Tzolakis'ten tarihi kurtarışlar, Rus ruletinde kazanan Olympiakos, Tarihi yarı final, Tzolakis tarih yazdı" manşetleri atıldı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.