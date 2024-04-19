TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'd Miha Zajc'ın yerine sürpriz aday! Görüşmeler başladı...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi yaşanıyor. Beklentilerin altında kalan Sloven yıldız için ayrılık sezon sonunda gerçekleşecek gibi duruyor. Sarı-lacivertliler bu noktada Zajc'ın yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertli ekip orta sahaya yapacağı takviye için sürpriz bir hamlede bulunarak Mainz'in Portekiz asıllı Lüksemburglu yıldızı Leandro Barreiro'nun peşine düştü.
Asıl mevkisi merkez orta saha olsa da ön libero ve 10 numara mevkilerinde de görev yapan Barreiro'nun menajeriyle temasa geçildi.
Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.
30 Haziran'da Mainz'la sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 26 maçta forma giydi, 2 gol kaydetti.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.
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