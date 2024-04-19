Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'd Miha Zajc'ın yerine sürpriz aday! Görüşmeler başladı...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'd Miha Zajc'ın yerine sürpriz aday! Görüşmeler başladı...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi yaşanıyor. Beklentilerin altında kalan Sloven yıldız için ayrılık sezon sonunda gerçekleşecek gibi duruyor. Sarı-lacivertliler bu noktada Zajc'ın yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ |Fenerbahçe Miha Zajc'ın yerine sürpriz aday! Görüşmeler başladı...

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile zirve yarışında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ |Fenerbahçe Miha Zajc'ın yerine sürpriz aday! Görüşmeler başladı...

Bunun için Kanarya, pazartesi günü EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ |Fenerbahçe Miha Zajc'ın yerine sürpriz aday! Görüşmeler başladı...

Fenerbahçe bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ |Fenerbahçe Miha Zajc'ın yerine sürpriz aday! Görüşmeler başladı...

Sarı-lacivertli ekip orta sahaya yapacağı takviye için sürpriz bir hamlede bulunarak Mainz'in Portekiz asıllı Lüksemburglu yıldızı Leandro Barreiro'nun peşine düştü.

TRANSFER HABERİ |Fenerbahçe Miha Zajc'ın yerine sürpriz aday! Görüşmeler başladı...

Asıl mevkisi merkez orta saha olsa da ön libero ve 10 numara mevkilerinde de görev yapan Barreiro'nun menajeriyle temasa geçildi.

TRANSFER HABERİ |Fenerbahçe Miha Zajc'ın yerine sürpriz aday! Görüşmeler başladı...

Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

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