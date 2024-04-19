Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal, kendini böyle savundu

İsmail Kartal, kendini böyle savundu

“Szymanski’ye kramp girdi, Becao’nun ise kasığında problem vardı. Zorunlu değişiklikler yaptık. Fred uzun dönem sakattı. En iyi penaltıcılarımız kaybetti.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 07:23
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İsmail Kartal, kendini böyle savundu

Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştirildi. İsmail Kartal, değişiklik yapmak zorunda kaldığını belirterek, "İlk devre çok tempoluyduk ve istediğimiz golü bulduk. İkinci yarıda da üstünlük bizdeydi. Sonuçta ikinci golü bulamadık ve oyuncularım stres yaptı. Maç uzatmalara gidince zorunlu değişiklikler yaptık. Değişikliklerle ikinci, üçüncü golü bulup tur atlamak istiyorduk. Sonuçta penaltılarla elenmek kötü oldu" dedi.

FRED'İ KORUMAK İSTEDİM

"TURU geçmeyi hak etmiştik. 2. golü bulamadık, turu geçemememizin sebebi bu 2. golü bulamamak" diyen İsmail Kartal, "Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun ise kasığında problem vardı. Zorunlu değişiklikler yaptık. Fred uzun dönem sakattı. Onu korumak ve daha dinlenmiş bir oyuncu ile devam etmek istedik. En iyi penaltıcılarımız kaybetti. Tadic, Bonucci çok kariyerli oyuncular ve penaltılarda hep başarılı olmuşlardır. Bugün maalesef yapamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz" diye konuştu.

FRED'DEN KARTAL'A TEPKİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, 86. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce şaşkınlık yaşadı. Yerini Zajc'a bırakan deneyimli oyuncu, beden diliyle yaşadığı şaşkınlığı belli etti. Fred, kenara gelince de ellerini iki yana açarak teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi.

SPORUN KAPTAN KÖŞKÜ

Fenerbahçe'nin 27 Nisan'daki Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesinde adaylığını açıklayan Şekip Mosturoğlu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, "Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe'nin de ötesinde Türk sporunun kaptan köşküdür" dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ

Ferdi Kadıoğlu, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Kadıoğlu, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 120 dakika her şeyimizi verdik. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Maalesef yarı finale adımızı yazdıramadık ama ortaya koyduğumuz mücadeleden gurur duyabiliriz. Ligde önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız" dedi.

DERBİ 27 NİSAN'DA

TFF, 35 ve 35. hafta maçlarının programlarını açıkladı. Süper Lig'de 34. haftada Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.

İRFAN CAN: ÜZGÜNÜZ

İrfan Can Kahveci: Çok üzgünüz, maça iyi başladık. Erken golle 2-0, 3-0 yapabilirdik. Yarı finale çıkmak istiyorduk. Atmamız gerekiyordu ama atamadık. Penaltılarda olmaması bizi çok yordu. Pazartesi maçımız var. Önümüze bakacağız. Şampiyonluk şansımız yüksek. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ligde şampiyon olacağız.

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