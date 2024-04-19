Böyle mi olacaktı?

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde yarı finale çok yaklaştı ama dramatik bir şekilde Olympiakos'a penaltı atışları sonucu 3-2 yenildi. Oysa maça çok iyi başlamıştık. Irfan Can'ın 11'inci dakikadaki harika golüyle öne geçtik.

Ancak Ismail Kartal'ın 2. yarıda Dzeko'yu ve maçın en iyileri Irfan Can ile Fred'i kenara alarak Batshuayi, Cengiz ve Zajc'ı sahaya sürmesi F.Bahçe'yi oyundan düşürdü. Uzatmalarda rakip ceza sahasında topla bir kez bile buluşamadık.

Normal süre 1-0 sona erdi. Uzatmalarda skor yine değişmedi. Penaltılara geçildi. Tadic, Cengiz ve Bonucci'nin atışlarını kaleci kurtardı. Livakovic de iki penaltı kurtardı ama yetmedi. Penaltılarda 3-2 kaybeden F.Bahçe taraftarını kahretti.

180 GÜN SONRA İDEAL 11

Fenerbahçe'nin 7 yeni transferle oluşturduğu ideal 11, bu sezon tam 180 gün sonra sahada yer aldı Fenerbahçe, yaz transfer döneminde 7 yeni isimle oluşturduğu ideal 11'iyle tam 180 gün sonra sahada yer aldı. Bu sezon sakatlıkları nedeniyle sadece 3 maçta bir arada oynayan oyuncular, en son 22 Ekim 2023 tarihinde iç sahadaki Hatayspor müsabakasında birlikte görev yapmışlardı. Söz konusu kadro, Hatayspor ile oynanan lig maçının ardından 23'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve 7'si de UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada bir araya gelememişti. Öte yandan Fenerbahçe, bu kadroyla çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı.

27 Şubat'ta MKE Ankaragücü'ne yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, 7 Nisan'daki Süper Kupa'yı da Galatasaray'a hediye eden Fenerbahçe, dan UEFA Konferans Ligi'ne de havlu attı. Dün çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden sarı-lacivertliler, 3-2'nin rövanşında Yunan rakibini İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 yendi. Statü gereği maç uzatmaya gitti. 15'er dakikalık iki uzatma anında da skor değişmeyince yarı finale kalan takımı penaltılar belirledi.

ELDE TEK LİG KALDI

SERİ penaltı atışlarında ise Fenerbahçe, taraftarlarına ve tüm Türkiye'ye tam bir hüsran yaşattı. İlk penaltıyı kullanan Dusan Tadic, üçüncü penaltıyı kullanan Cengiz Ünder ve beşinci penaltıyı kullanan Leonardo Bonucci, kaleci Tzolakis'e takıldı. Üç penaltı kaçıran Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla çıktığı Avrupa macerasına dün itibarıyla çeyrek finalde son verdi. 53 gün içinde üç kupaya veda eden sarı-lacivertlilerin elinde tek Süper Lig şampiyonluğu kaldı. Kanarya onda da Galatasaray'la yarışıyor.