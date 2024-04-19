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Ben sizde oynamam

Real Madrid forma şansı bulamayan Arda Güler’i sezon sonunda kiralık olarak gönderme kararı aldı. Milli oyuncuyu isteyen kulüplerden biri de Sevilla... La Liga ekibinin yetkilileri Arda’nın menajeriyle görüştü ancak genç yıldız, “Ben Sevilla’da oynamam. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takımda oynarım” dedi. Transfer başlamadan bitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Ben sizde oynamam
Real Madrid forma şansı bulamayan Arda Güler'i sezon sonunda kiralık olarak gönderme kararı aldı. Milli oyuncuyu isteyen kulüplerden biri de Sevilla... La Liga ekibinin yetkilileri Arda'nın menajeriyle görüştü ancak genç yıldız, "Ben Sevilla'da oynamam. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda oynarım" dedi. Transfer başlamadan bitti.
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