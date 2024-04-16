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Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? | Fenerbahçe-Olympiakos maçı TV8'de mi?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bazı maçlar şifresiz yayınlanıyor. Fenerbahçe-Olympiakos maçı için geri sayım sürerken araştırmalar da hız kazandı. Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos maçı TV8'de mi? sorularının yanıtları haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 01:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 02:00
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Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? | Fenerbahçe-Olympiakos maçı TV8'de mi?

Taraftarların heyecanla beklediği Fenerbahçe-Olympiakos maçı için geri sayım başladı. Maçın yayınlanacağı tarih ve kanal belli olurken Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos maçı TV8'de mi? sorguları yapılıyor. Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI TV8'DE Mİ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı maçın yayıncısı da belli oldu. Sarı-lacivertli takım 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da Kadıköy'de karşılaşacağı Olympiakos maçı şifresiz olarak TV8'den yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 18 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak LİLLE-ASTON VİLLA maçı TV8,5'tan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak ROMA-MİLAN maçı TV8,5'tan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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