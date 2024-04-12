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Turu geçeriz

İrfan Can Kahveci: 3-0’dan sonra 3-3 bile yapabilirdik. İnanıyorum ki İstanbul’da turu atlayacağız

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Turu geçeriz

Fenerbahçe'de tur umutlarımızı Kadıköy'e taşıyan golü atan İrfan Can Kahveci iddialı konuştu. "Buradan avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk" diyen İrfan Can, "İlk yarıda ikinci topları alamadık, yumuşak kaldık. 3-0'dan sonra 3-3 bile yapabilirdik. İnanıyorum ki İstanbul'da turu atlayacağız. İlk yarı tüm takım halinde yumuşak kaldık, değişikliklerden değil. 3-0'dan sonra uyanmış gibiydik. Uzun bir maraton var önümüzde. Her maç değişik oyuncular oynayabiliyor. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum. İstanbul'da turu atlayacağız, inanıyorum!" ifadelerini kullandı.

5 GOLE ULAŞAN 3. TÜRK OLDU

Olympiakos karşısında skoru 3-2'ye getiren golü atan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe tarihine geçti. Kahveci, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda beş gole ulaşan üçüncü Türk oyuncu oldu. 6 - Tuncay Şanlı (2006-07), 5 - İrfan Can Kahveci (2023-24), 5 - Semih Şentürk (2008-09), 5 - Tuncay Şanlı (2004-05).

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