Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 34. ve son haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakayı Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan) ve Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü yönetiyor.

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İLK PERİYOT SONUCU: OLYMPIAKOS 19-19 FENERBAHÇE

İLK YARI SONUCU: OLYMPIAKOS 38-34 FENERBAHÇE

Organizasyonda çıktığı 33 maçta 20 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 12'sinden yenilgiyle ayrılan Olympiakos ise 5. basamakta bulunuyor.

İki takım da normal sezonu ilk 6'da tamamlamayı ve doğrudan play-off'a katılmayı garantiledi.

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta Olympiakos'u 79-77 mağlup etmişti.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele S Sport'tan CANLI yayınlanıyor.