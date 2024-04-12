Haberler Fenerbahçe Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 34. ve son hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi belli olacak. Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 21:01 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 22:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 34. ve son haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakayı Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan) ve Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü yönetiyor.

CANLI SKOR

İLK PERİYOT SONUCU: OLYMPIAKOS 19-19 FENERBAHÇE

İLK YARI SONUCU: OLYMPIAKOS 38-34 FENERBAHÇE

Organizasyonda çıktığı 33 maçta 20 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 12'sinden yenilgiyle ayrılan Olympiakos ise 5. basamakta bulunuyor.

İki takım da normal sezonu ilk 6'da tamamlamayı ve doğrudan play-off'a katılmayı garantiledi.

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta Olympiakos'u 79-77 mağlup etmişti.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele S Sport'tan CANLI yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da yaprak dökümü! Tam 9 oyuncu ile yollar ayrılıyor
Korku dolu anlar! Antalya’da teleferik kabini düştü: Ölü ve yaralılar var
Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi!
F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe! İsmail Kartal neşteri vurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Alagöz finale yükseldi!
Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyon Eyüpspor Manisa FK ile yenişemedi! Şampiyon Eyüpspor Manisa FK ile yenişemedi! 22:09
Fırtına evinde yara aldı! Fırtına evinde yara aldı! 21:56
Fenerbahçe Alagöz finale yükseldi! Fenerbahçe Alagöz finale yükseldi! 21:00
G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! 20:59
Djokovic yarı finalde! Djokovic yarı finalde! 20:30
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI 20:23
Daha Eski
Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! 20:05
Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! 19:24
Trabzonspor - Sivasspor | CANLI Trabzonspor - Sivasspor | CANLI 19:09
Avcı'dan Onuachu açıklaması! İşte dönüş maçı Avcı'dan Onuachu açıklaması! İşte dönüş maçı 19:00
Trabzonspor - Sivasspor 11'ler belli oldu! Trabzonspor - Sivasspor 11'ler belli oldu! 18:39
F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu tarihi açıklandı! F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu tarihi açıklandı! 18:13