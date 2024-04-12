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Kadıköy'de görüşürüz

Pire’de 3-0 geriye düşen Fenerbahçe, Tadic ve İrfan Can’ın golleriyle 3-2’yi buldu. 90 dakika böyle bitince sarı-lacivertliler, yarı final umutlarını rövanşa bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Kadıköy'de görüşürüz

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında dün Yunanistan'da Olympiakos'a konuk oldu. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde rakibini yenerek taraftarlarına çifte bayram yaşatmak isteyen sarı-lacivertliler, umduğunu gerçekleştiremedi ve sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Maça hızlı başlayan temsilcimiz, 4, 5 ve 7'nci dakikada Dzeko'yla üç pozisyonu değerlendiremeyince Olympiakos, 8'de Fortounis'in golüne öne geçti. Sarı-lacivertliler, beraberlik golünü aradığı anlarda ikinci golü kalesinde gördü. 32'te bu kez Jovetic, Livakovic'i mağlup etti.

6 DAKİKADA GERİ DÖNDÜK

İkinci yarıda dakikalar 57'yi gösterdiğinde Yunan ekibi, Chiquinho'yla farkı üçe çıkardı. Tam maç koptu derken 68'de kazanılan penaltıyı Dusan Tadic, gole çevirdi ve takımı ateşledi. Bu golden 6 dakika sonra bu kez İrfan Can Kahveci, sahneye çıktı ve farkı 1'e indirdi. 90+4'te Bonucci karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atsa maç 3-3 son erecekti ancak hiçbir şey bitmiş değil. Rövanş, önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe tek farklı kazanırsa maç uzatmaya gidecek ancak iki farklı kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak. Beraberlikte Olympiakos yarı finale kalacak.

NE YAPTIN ÇAĞLAR

Çağlar Söyüncü, Olympiakos karşısında yaptığı iki hatada da takımına gol yedirdi. Fortounis'in attığı gol öncesinde topu istediği gibi uzaklaştıramayan ve meşin yuvarlağı rakibe atan tecrübeli oyuncu, Jovetic'in attığı ikinci golde de ofsaytı bozan isimdi. Çağlar dünkü performansıyla beğenilmedi.

İLK ŞUTTA 8'İNCİ GOL

Dominik Livakovic, dün maça 11'de başladı ancak kaleye gelen ilk topu çıkaramadı. Fortounis'in şutunda topa uzanamayan Hırvat eldiven, Jovetic'in kaydettiği golü de kapadığı köşeden yedi. Liva, bu sezon kalesine gelen ilk şutlarda 8'inci kez gol yedi.

1 VERDİ 1 VERMEDİ

Karşılaşmanın 65'inci dakikasında sol kanattan İrfan Can Kahveci ortaladı, rakibin eline çarpan topta hakem Scharer, oyunu devam ettirdi. Bir dakika sonra ise Retsos, Osayi'ye müdahalede bulundu. İsviçreli hakem, bu kez beyaz noktayı gösterdi. Tadic, penaltıdan golü attı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde Olympiakos Kulübü, sarı-lacivertli yöneticileri yemekte ağırladı. Yunanistan ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen dostluk yemeğine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan katıldı. UEFA delegesinin de yer aldığı yemeğin ardından iki kulüp yöneticileri karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

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