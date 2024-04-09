Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadeleye kısa bir süre kala sarı-lacivertlilerin Yunan ekibini eleme ve UEFA Konferans Ligi'nde finale kalma oranı açıklandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Maçta VAR koltuğunda Almanya'dan Bastian Dankert oturacakken, AVAR'da ise İsviçre'den Lionel Tschudi oturacak.
Rakibini devirerek yarı final için avantaj elde etmek isteyen Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin Yunan ekibini eleyip yarı finale yükselme oranı 1.54 olarak açıklandı.
Kupanın favorilerinden olan Fenerbahçe'nin finali kalma oranıysa 4.00 olarak belirlendi.
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