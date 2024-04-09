Haberler Fenerbahçe Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı

Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadeleye kısa bir süre kala sarı-lacivertlilerin Yunan ekibini eleme ve UEFA Konferans Ligi'nde finale kalma oranı açıklandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 17:39
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Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile karşılaşacak.

Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı

11 Nisan Perşembe günü Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynancak mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.

Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı

Bu zorlu mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'i yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alessandro Dudic olacak.

Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı

Maçta VAR koltuğunda Almanya'dan Bastian Dankert oturacakken, AVAR'da ise İsviçre'den Lionel Tschudi oturacak.

Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı

Rakibini devirerek yarı final için avantaj elde etmek isteyen Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı belli oldu.

Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı

Sarı-lacivertlilerin Yunan ekibini eleyip yarı finale yükselme oranı 1.54 olarak açıklandı.

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