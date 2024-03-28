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Ferdi için geliyorlar

İngiliz devi Arsenal ile İtalya’nın son şampiyonu Napoli, yaz transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Ferdi için geliyorlar

Fenerbahçe'nin parlayan isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda yuvadan uçacak... Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncu için en ciddi talipler ise İngiliz devi Arsenal ile İtalya'nın son şampiyonu Napoli... Dün İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; iki kulüp de Ferdi için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haberde; Arsenal menajeri Arteta'nın Ferdi'yi yakından takip ettiğine vurgu yapıldı.

İLGİLENEN KULÜPLER VAR

İtalyan medyasında yer alan haberlerde de eksik bölgelerini tamamlamak isteyen Napoli'nin sol bek alternatiflerinden birinin Ferdi Kadıoğlu olduğu bildirildi. 24 yaşındaki oyuncunun babası Feyzullah Kadıoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada oğlunun Fenerbahçe'deki son sezonu olduğunu söylemiş ve yaz aylarında Avrupa'ya gideceğini vurgulamıştı. Kadıoğlu'na Alman ekibi Borussia Dortmund ve Serie A devi Milan'ın da ilgisi var.

41 MAÇTA OYNADI

Ferdi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. 3 bin 439 dakika sahada kalan Ferdi 3 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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